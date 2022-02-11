Обстрелы в Донбассе: что известно к этому часу
Россия и мир
Последствия обстрела села Николаевка 17 февраля. Фото: Луганский информационный центр
В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за последние сутки «режим тишины» в зоне ответственности самопровозглашенной республики был нарушен 29 раз. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
По сообщениям центра, обстрелам подверглись районы Золотого-5, Славяносербска, село Сокольники, Веселенькое, Нижнее Лозовое, Раевка, Лозовое, Николаевка, Новокиевка, Обозное, Шишково, Веселогоровка, Христовое, Калиново-Борщеватое, поселок городского типа Донецкий, поселки Металлист, Голубовское, Молодежное.
В самопровозглашенной Донецкой народной республике сегодня из-за усиливающихся обстрелов перекрыли движение по трассе Донецк-Горловка. Отрезанная от Донецка Горловка частично обесточена.
Накануне сообщалось, что власти ДНР приняли решение эвакуировать жителей поселка Александровка в пригороде Донецка. Жители Донецкого и Раевки в ЛНР были вынуждены укрываться от обстрелов в подвалах. О жертвах среди мирного населения не сообщается.
Также известно, что в селе Николаевка был поврежден газопровод, после обстрела почти 500 жителей остались без света.
По словам главы народной милиции ЛНР полковника Яна Лещенко, при атаках использовались минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, которые в соответствии с минскими соглашениями должны быть отведены от линии соприкосновения. Также, по его данным, в районе Донецкого был сбит беспилотник, используемый для корректировки огня артиллерии.
Вчера в ОБСЕ сообщили, что вдоль линии соприкосновения в Донбассе было зафиксировано более 500 взрывов за сутки. Сегодня власти ЛНР опубликовали фотографии последствий. Видны разрушения на фасадах жилых домов, выбитые стекла, воронки на дорогах.
Стрельба в Донбассе — одна из самых обсуждаемых тем последних суток. Поступает противоречивая информация, стороны обвиняют друг друга в агрессии и обострении конфликта.
В Кремле заявили, что следят за развитием ситуации. «Безусловно, мы читаем и видим сообщения, которые оттуда приходят. Абсолютно понятно, что обстановка нагнетается», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По сообщениям центра, обстрелам подверглись районы Золотого-5, Славяносербска, село Сокольники, Веселенькое, Нижнее Лозовое, Раевка, Лозовое, Николаевка, Новокиевка, Обозное, Шишково, Веселогоровка, Христовое, Калиново-Борщеватое, поселок городского типа Донецкий, поселки Металлист, Голубовское, Молодежное.
В самопровозглашенной Донецкой народной республике сегодня из-за усиливающихся обстрелов перекрыли движение по трассе Донецк-Горловка. Отрезанная от Донецка Горловка частично обесточена.
Накануне сообщалось, что власти ДНР приняли решение эвакуировать жителей поселка Александровка в пригороде Донецка. Жители Донецкого и Раевки в ЛНР были вынуждены укрываться от обстрелов в подвалах. О жертвах среди мирного населения не сообщается.
Также известно, что в селе Николаевка был поврежден газопровод, после обстрела почти 500 жителей остались без света.
По словам главы народной милиции ЛНР полковника Яна Лещенко, при атаках использовались минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, которые в соответствии с минскими соглашениями должны быть отведены от линии соприкосновения. Также, по его данным, в районе Донецкого был сбит беспилотник, используемый для корректировки огня артиллерии.
Вчера в ОБСЕ сообщили, что вдоль линии соприкосновения в Донбассе было зафиксировано более 500 взрывов за сутки. Сегодня власти ЛНР опубликовали фотографии последствий. Видны разрушения на фасадах жилых домов, выбитые стекла, воронки на дорогах.
Стрельба в Донбассе — одна из самых обсуждаемых тем последних суток. Поступает противоречивая информация, стороны обвиняют друг друга в агрессии и обострении конфликта.
В Кремле заявили, что следят за развитием ситуации. «Безусловно, мы читаем и видим сообщения, которые оттуда приходят. Абсолютно понятно, что обстановка нагнетается», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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