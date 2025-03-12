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Суд обязал крупнейшего дорожного подрядчика Екатеринбурга восстановить русло реки Широкой, которую компания заваливала мусором
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Октябрьский суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к одному из крупнейших дорожных подрядчиков Екатеринбурга, ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе суда.
Прокуратура требовала обязать ГУДСР восстановить русло, дно и берега реки Широкой на западе Екатеринбурга в первоначальное состояние за шесть месяцев с момента вступления в силу решения суда, запретить компании там работать и признать ее действия по отсыпке грунта незаконными.
Вечерние ведомости в прошлом феврале писали, что русло реки Широкой, от которой и пошло название района Широкая Речка, строители начали постоянно засыпать мусором, грунтом и грязным снегом.
После публикации прокуратура провела проверку и выяснила, что ГУДСР, которое выступает подрядчиком по строительству улицы Юрия Исламова на участке за торговым центром «Леруа Мерлен», выполняет работы с нарушениями закона. Ведомство обратилось в суд.
Прокуратура требовала обязать ГУДСР восстановить русло, дно и берега реки Широкой на западе Екатеринбурга в первоначальное состояние за шесть месяцев с момента вступления в силу решения суда, запретить компании там работать и признать ее действия по отсыпке грунта незаконными.
Вечерние ведомости в прошлом феврале писали, что русло реки Широкой, от которой и пошло название района Широкая Речка, строители начали постоянно засыпать мусором, грунтом и грязным снегом.
После публикации прокуратура провела проверку и выяснила, что ГУДСР, которое выступает подрядчиком по строительству улицы Юрия Исламова на участке за торговым центром «Леруа Мерлен», выполняет работы с нарушениями закона. Ведомство обратилось в суд.
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