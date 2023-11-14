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Компанию Павла Дацюка оштрафовали за незаконные раскопки у Царского моста в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Компания «Радиус-Девелопмент» экс-хоккеиста Павла Дацюка и бизнесмена Александра Трунтаева получила штраф в 200 тысяч рублей за нарушение закона об охране культурного наследия.
Об этом сообщает It's My City со ссылкой на пресс-службу Ленинского суда Екатеринбурга. Штраф был назначен накануне судьей Надеждой Ханкевич. Застройщика признали виновным по статье 7.13 КоАП.
Напомним, осенью этого года компания начала активные строительные работы на обоих берегах Исети ниже Царского моста, где были вырублены деревья, засыпана часть акватории реки и перекопана экскаваторам территория берега, на которой обнаружили культурный слой – деревянные сваи, настил и каменные плиты, вероятно, бывшие частью старинной набережной. Несколько дней активисты сада Нурова и движения «Реальная история» пытались остановить работы, но часть артефактов за это время была повреждена или вывезена на свалку.
Похожая ситуация в Екатеринбурге уже была. За засыпку русла Патрушихи АО «РСГ-Академическое» в этом году оштрафовали на те же 200 тысяч рублей, но работы потом все равно продолжились, и реку обратно никто не откопал.
Об этом сообщает It's My City со ссылкой на пресс-службу Ленинского суда Екатеринбурга. Штраф был назначен накануне судьей Надеждой Ханкевич. Застройщика признали виновным по статье 7.13 КоАП.
Напомним, осенью этого года компания начала активные строительные работы на обоих берегах Исети ниже Царского моста, где были вырублены деревья, засыпана часть акватории реки и перекопана экскаваторам территория берега, на которой обнаружили культурный слой – деревянные сваи, настил и каменные плиты, вероятно, бывшие частью старинной набережной. Несколько дней активисты сада Нурова и движения «Реальная история» пытались остановить работы, но часть артефактов за это время была повреждена или вывезена на свалку.
Похожая ситуация в Екатеринбурге уже была. За засыпку русла Патрушихи АО «РСГ-Академическое» в этом году оштрафовали на те же 200 тысяч рублей, но работы потом все равно продолжились, и реку обратно никто не откопал.
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