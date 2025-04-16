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«Третий судебный круг» после двух оправдательных приговоров по громкому делу начинается в Екатеринбурге

14.50 Пятница, 25 апреля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге в третий раз начинается с начала рассмотрение уголовного дела по убийству бизнесмена Зубакина. 25 апреля состоялось заседание, на котором отобрали уже третью коллегию присяжных. Две предыдущие единогласно оправдывали Насими Мамедова, которого следствие считает исполнителем. Как сообщил Вечерним ведомостям собеседник из Кировского районного суда Екатеринбурга, главная задача обвинения, по его мнению, в этот раз будет касаться непосредственного закрытия процесса от СМИ и от общественности. Ранее процессы уже пытались закрыть, однако никаких законных оснований для этого не находилось. Сами же заседания отметились тем, что гособвинитель, не имея убедительных доказательств, читала «обвинительные» стихи и показывала странные рисунки, а свидетели обвинения неоднократно меняли показания.

Напомним, в этой запутанной истории огромное количество действующих лиц – генералы МВД, умершие криминальные авторитеты, взятки размером в сотни тысяч долларов, попытки стрясти какие-то деньги хоть с кого-то, обвинения невиновных людей, воспоминания, якобы всплывшие спустя 24 года, и много того, о чём пишут не новостные заметки, а сценарии сериалов.

Суть дела в следующем – 25 лет назад, в 2000 году, в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге был убит Алексей Зубакин, он похоронен на кладбище среди известных преступных авторитетов. В его убийстве сознался авторитет Дмитрий Дейч, который называл себя другом Зубакина и его партнёром в «лихие 90-е». По словам Дейча, он попросил Михаила Клока убить Зубакина. А уже после, спустя почти 15 лет, договаривался с сотрудниками МВД о том, чтобы дело оставалось нераскрытым. Сам Дейч заявлял, и даже заключал досудебное соглашение о том, что давал взятку полицейским в размере более 1.5 миллионов долларов США.

Вечерние ведомости и Е1 публиковали видео со встреч Михаила Клока с сотрудниками свердловской полиции, во время нахождения Клока в колонии за другие преступления в начале 2010-х, на которых собеседники пытаются придумать единую версию событий 2000 года, при этом спорят о том, на кого можно «скинуть» (формулировка из диалога полицейского и преступного авторитета Клока) убийство.

Как сообщали различные издания, показания Клока меняются и на судебных заседаниях – так, журналисты неоднократно писали о том, что показания Михаила Клока противоречат друг другу, а иногда прямо опровергают его предыдущие заявления.

При этом сам Клок называл разных действующих лиц, и в какой-то момент заявил о причастности к этому преступлению своего экс-водителя Мамедова, которого разные коллегии присяжных дважды признавали непричастным к этой истории.

В очередной раз отменили оправдательный приговор в отношении Насими Мамедова не из-за ошибок присяжных, а из-за формальных ошибок, допущенных судьями Кировского райсуда — когда они некорректно формулировали вопросы и забывали удалять присяжных из зала суда. Оправдательный приговор уже вступал в законную силу, но кассационный суд посчитал ошибки судьи основанием для отправки дела на новый «круг», для рассмотрения с начала.

Что известно о Насими Мамедове? Уроженец Свердловска, в студенчестве он действительно работал какое-то время водителем у ставшего позже «авторитетным» бизнесменом и лидером ОПГ Михаила Клока. В суде защита многократно заявляла, что Клок оговаривает Мамедова, так как оговорить других ему не так выгодно.

Как указывается в судебных протоколах и документах, единственными доводами обвинения против Насими Мамедова фактически и являются исключительно слова этого самого Клока. Каких-либо материальных свидетельств причастности Мамедова к убийству бизнесмена в 2000 году в судах представлено не было.

Для Мамедова задержание в 2022 году стало полной неожиданностью — он уже давно не имел никаких общих дел с Клоком и, получив высшее образование, стал заниматься технологиями по созданию производственных материалов (полимерных композитов) из вторсырья.

Примечательно, что в то же время, когда по делу Насими Мамедова пошёл уже третий «круг» судебных процессов, дело в отношении Михаила Клока, тянущееся те же три года, не могут довести даже до первого приговора — приостанавливая на основании медицинских документов, свидетельствующих о таком состоянии здоровья Клока, при котором он якобы не может участвовать в деле. К слову, приостановка дел в отношении криминальных персонажей по медицинским основаниям в Екатеринбурге в последнее время приобрела характер массового явления — помимо Клока, на основании медицинских документов Железнодорожным райсудом было приостановлено дело о незаконном хранении взрывчатки и похищении человека против неоднократно судимого криминального авторитета Андрея Овчинникова (после приостановки того дела Овчинников зарезал человека и угодил в СИЗО по новому), а тот же Кировский райсуд в 2022 году прекратил за истечением сроков давности уголовное дело против «решалы» Марселя Гасанова — сроки истекли, поскольку расследование неоднократно приостанавливалось на основании больничного обвиняемого.

Уже известно, что следующее заседание по делу Насими Мамедова состоится 5 мая.

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Гузель Аиткулова, Алиса Левина © Вечерние ведомости


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15:49 Экс-руководителя свердловского управления Росимущества Зубенко арестовал суд
15:35 600 срезов эустомы из Китая уничтожат в Екатеринбурге
14:38 О сильном дожде в ночь на 26 апреля предупреждает свердловское МЧС
13:56 За год в Екатеринбурге собираются заменить 197 лифтов
13:34 В свердловских лесах вновь регистрируют пожары
13:11 Оставившего два города без света и телевидения жителя Кушвы лишили водительских прав
12:05 На два месяца в Екатеринбурге закроют движение по переулку Лобачевского
11:47 Глава СК потребовал доклад по делу о нападении на спортивного судью в Екатеринбурге
11:11 Зарезавшей домогавшегося гостя жительнице Верхней Салды вынесли приговор
10:57 23 килограмма незадекларированной косметики из Индии пыталась провезти екатеринбурженка
10:01 На избившего спортивного судью екатеринбуржца возбудили уголовное дело
09:36 На Урале нарисовали комикс про рыцаря-самокатчика
21:16 Большой городской опрос проходит в Екатеринбурге
20:20 В Каменске-Уральском мусоровоз вогнал неосторожного мальчика в кому
19:55 В Полевском отметят некруглый юбилей Северской домны
19:26 Дюжину уральцев спасли свердловские пожарные за одни сутки
18:55 За прошлогоднее ДТП в Сысерти ответила лошадница
18:39 Предпремьерный показ нового фильма Ивана Соснина ждут в Екатеринбурге
17:40 В Екатеринбурге на улице Данилы Зверева сбили 14-летнего юношу на самокате
17:16 В полиции раскрыли подробности драки в центре Екатеринбурга 22 апреля
16:24 В Екатеринбурге хотят обсудить корректировку маршрутов общественного транспорта
16:09 Областной суд признал законным отказ Сысертской думы в созыве референдума по вопросу мусорного полигона
15:55 В свердловском МЧС предупреждают о непогоде 25 апреля
15:49 Для главы СК сделают доклад о массовом отравлении среди учеников екатеринбургской школы №178
15:02 К большим срокам приговорили двух наркокурьеров в Екатеринбурге
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