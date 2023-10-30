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На реконструкцию парка «Уралмаш» в Екатеринбурге готовы потратить 150 миллионов
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге стоимость реконструкции летнего парка «Уралмаш» предварительно оценили в 150 миллионов рублей. Об этом на брифинге сообщил директор ЦПКиО имени Маяковского Павел Зубакин.
По его словам, сметный расчет по проекту еще не утвержден, поэтому сумма может измениться.
Он также отметил, что проектирование парка находится в работе, поэтому благоустройство начнется уже в следующем году и продлится один или два года. Срок реконструкции зависит от финансирования. В настоящее время летний парк «Уралмаш» содержится за счет внебюджетных средств.
Павел Зубакин также рассказал, что к Новому году в парке планируют установить елку, горки и фудкорт.
Напомним, что в «Летнем» парке Уралмаша недавно запустили колеса обозрения.
По его словам, сметный расчет по проекту еще не утвержден, поэтому сумма может измениться.
«Такая сумма – с точки зрения внебюджетных средств – тяжеловата, но мы будем поддерживать парк и уже это делаем. Если в следующем году или через год объема финансирования хватит без внебюджетного, то обойдемся без него»,
– сказал Зубакин.
Он также отметил, что проектирование парка находится в работе, поэтому благоустройство начнется уже в следующем году и продлится один или два года. Срок реконструкции зависит от финансирования. В настоящее время летний парк «Уралмаш» содержится за счет внебюджетных средств.
Павел Зубакин также рассказал, что к Новому году в парке планируют установить елку, горки и фудкорт.
Напомним, что в «Летнем» парке Уралмаша недавно запустили колеса обозрения.
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