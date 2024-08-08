Уроженку Екатеринбурга с гражданством США Ксению Карелину приговорили к 12 годам колонии

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Ксению Карелину, уроженку Екатеринбурга с российским и американским гражданствами, приговорили к 12 годам колонии. Суд решил, что она виновна в государственной измене (ст. 275 УК РФ).Такое решение по делу о госизмене вынес судья Андрей Минеев, который также выносил приговор Эвану Гершковичу, передаёт корреспондент Вечерним ведомостей из зала суда.«Как установил суд, 24 февраля 2022 года Карелина по своей инициативе перевела денежные средства в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направились на приобретение вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.Суд признал Карелину виновной и назначил её 12 лет в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу через 15 суток, если его не будут обжаловать.Напомним, 32-летнюю Ксению Карелину задержали 27 января 2024 года в Екатеринбурге, куда она приехала к родителям из Лос-Анджелеса. После административного ареста ей предъявили обвинение в государственной измене из-за перевода, который она сделала в один из украинских благотворительных фондов.