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Репортёру «Прекрасной России» Анисимову продлили содержание под стражей до 19 апреля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Репортёру YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову продлили арест до 19 апреля, соответствующее решение принял судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Владимир Ушаков.
В канале поддержки репортёра сообщается, что сегодняшний процесс был закрыт от СМИ.
Напомним, Анисимова обвиняют в разжигании ненависти к полицейским, ссылаясь на ряд сюжетов, в которых рассказывалось о деятельности сотрудников МВД, на некоторых из которых возбуждены уголовные дела.
Известно, что первое уголовное дело, возбужденное на Анисимова по статье о клевете, как раз началось 19 апреля, только 2024 года.
В канале поддержки репортёра сообщается, что сегодняшний процесс был закрыт от СМИ.
Напомним, Анисимова обвиняют в разжигании ненависти к полицейским, ссылаясь на ряд сюжетов, в которых рассказывалось о деятельности сотрудников МВД, на некоторых из которых возбуждены уголовные дела.
Известно, что первое уголовное дело, возбужденное на Анисимова по статье о клевете, как раз началось 19 апреля, только 2024 года.
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