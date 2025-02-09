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В Верхней Пышме выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»
Фото: Вечерние ведомости
В Верхней Пышме определились с местом для установки стелы «Город трудовой доблести». Согласно итогам электронного голосования жителей города-спутника Екатеринбурга, монумент разместят у входа в парк УГМК на Успенском проспекте. Этот вариант набрал 92% голосов.
За второй вариант – Манин парк на окраине города – проголосовало лишь 8% участников голосования.
Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Верхней Пышме месяц назад.
В городах, удостоенных этого звания, устанавливается стела с изображением герба города и текстом президентского указа о присвоении городу звания. Проект стелы выполнен московским скульптором Денисом Стритовичем, он един для всех городов и отличается лишь масштабами стелы и дополнительными деталями.
Помимо Верхней Пышмы звание «Город трудовой доблести» ранее было присвоено трём крупнейшим городам Свердловской области – Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому.
За второй вариант – Манин парк на окраине города – проголосовало лишь 8% участников голосования.
«Поддержу выбор верхнепышминцев, на мой взгляд, это самое подходящее место для стелы "Город трудовой доблести". Ее установка на центральной улице города станет знаком признания трудового подвига жителей Верхней Пышмы в годы Великой Отечественной войны»,
– написал по поводу итогов голосования депутат ЗакСО Алексей Свалов.
Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Верхней Пышме месяц назад.
В городах, удостоенных этого звания, устанавливается стела с изображением герба города и текстом президентского указа о присвоении городу звания. Проект стелы выполнен московским скульптором Денисом Стритовичем, он един для всех городов и отличается лишь масштабами стелы и дополнительными деталями.
Помимо Верхней Пышмы звание «Город трудовой доблести» ранее было присвоено трём крупнейшим городам Свердловской области – Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому.
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