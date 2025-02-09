В Верхней Пышме выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»

написал по поводу итогов голосования депутат ЗакСО Алексей Свалов.

«Поддержу выбор верхнепышминцев, на мой взгляд, это самое подходящее место для стелы "Город трудовой доблести". Ее установка на центральной улице города станет знаком признания трудового подвига жителей Верхней Пышмы в годы Великой Отечественной войны»,