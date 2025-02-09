Возрастное ограничение 18+

В Верхней Пышме выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»

17.58 Вторник, 18 февраля 2025
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Верхней Пышме определились с местом для установки стелы «Город трудовой доблести». Согласно итогам электронного голосования жителей города-спутника Екатеринбурга, монумент разместят у входа в парк УГМК на Успенском проспекте. Этот вариант набрал 92% голосов.

За второй вариант – Манин парк на окраине города – проголосовало лишь 8% участников голосования.

«Поддержу выбор верхнепышминцев, на мой взгляд, это самое подходящее место для стелы "Город трудовой доблести". Ее установка на центральной улице города станет знаком признания трудового подвига жителей Верхней Пышмы в годы Великой Отечественной войны»,

написал по поводу итогов голосования депутат ЗакСО Алексей Свалов.


Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Верхней Пышме месяц назад.

В городах, удостоенных этого звания, устанавливается стела с изображением герба города и текстом президентского указа о присвоении городу звания. Проект стелы выполнен московским скульптором Денисом Стритовичем, он един для всех городов и отличается лишь масштабами стелы и дополнительными деталями.

Помимо Верхней Пышмы звание «Город трудовой доблести» ранее было присвоено трём крупнейшим городам Свердловской области – Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жителям Верхней Пышмы предлагают выбрать место для стелы «Город трудовой доблести»
09 февраля 2025
Подозрительные полуприцепы эвакуировали со стоянки оптики в Верхней Пышме после вмешательства депутата
10 февраля 2025
СМИ сообщают о проверке СК после смерти футболистов из Верхней Пышмы
18 февраля 2025
Двое футболистов из Верхней Пышмы неожиданно умерли во сне после тренировки
18 февраля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Общественники, депутат и чиновники мэрии Екатеринбурга обсудили перспективы обустройства «Купеческого квартала»

Дореволюционное культурное наследие недооценено даже самими горожанами, признали участники круглого стола
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:55 В понедельник свердловские пожарные выезжали на ликвидацию 16 пожаров
17:58 В Верхней Пышме выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»
17:44 СМИ сообщают о проверке СК после смерти футболистов из Верхней Пышмы
16:51 Троллейбусный парк Екатеринбурга хотят полностью обновить до конца года
16:26 С «дроппера» из Кемерово взыскали похищенный у екатеринбуржца миллион
15:51 Пострадавшей от екатеринбургского гололеда горожанке выплатят 80 тысяч рублей
14:55 Двое футболистов из Верхней Пышмы неожиданно умерли во сне после тренировки
13:30 Власти Екатеринбурга обсуждают возможность продления метро до Верхней Пышмы
13:05 Держащим в страхе бывшую жену жителем Свердловской области заинтересовался глава СК
12:42 Пожилого екатеринбуржца обвиняют в растлении малолетней внучки
12:19 К 10 годам приговорили екатеринбуржца за покушение на убийство на первом свидании
11:32 В Кольцово остановили туристку с 23 килограммами «гостинцев» из Индии
11:13 Под Камышловом в ДТП пострадал двухмесячный малыш
10:35 В екатеринбургском посёлке Полеводство сгорело восемь грузовиков
10:08 Свердловская область попала в топ-10 регионов по количеству штрафов за нарушение ПДД
09:32 Три человека пострадали в ДТП в Байкаловском районе
21:34 Почти восемь сотен рабочих боролись со льдом в Екатеринбурге в выходные
21:02 В Екатеринбурге продают антикварную вывеску за 1 миллион рублей
19:56 Со вторника один из екатеринбургских автобусов будет ходить по новой схеме
19:32 В Екатеринбурге разыскивают очевидцев прошлогоднего ДТП с пострадавшим ребёнком
19:13 Жители Верхнего Ария получили новую библиотеку после вмешательства прокуратуры
18:34 Мрачный «урожай» собрали свердловские пожары за два выходных — четверо погибших
17:43 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собачьей стаи на екатеринбурженку
17:09 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику продлили срок домашнего ареста
16:40 Подозреваемого в похищении 15-летней немой девочки в Екатеринбурге отправили под стражу
16:01 К 18 годам строгого режима приговорили первоуральца за жестокое убийство двухлетней падчерицы
Все новости Свердловской области
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
Все новости России и мира
18:55 В понедельник свердловские пожарные выезжали на ликвидацию 16 пожаров
17:58 В Верхней Пышме выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»
17:44 СМИ сообщают о проверке СК после смерти футболистов из Верхней Пышмы
16:51 Троллейбусный парк Екатеринбурга хотят полностью обновить до конца года
16:26 С «дроппера» из Кемерово взыскали похищенный у екатеринбуржца миллион
15:51 Пострадавшей от екатеринбургского гололеда горожанке выплатят 80 тысяч рублей
14:55 Двое футболистов из Верхней Пышмы неожиданно умерли во сне после тренировки
13:30 Власти Екатеринбурга обсуждают возможность продления метро до Верхней Пышмы
13:05 Держащим в страхе бывшую жену жителем Свердловской области заинтересовался глава СК
12:42 Пожилого екатеринбуржца обвиняют в растлении малолетней внучки
12:19 К 10 годам приговорили екатеринбуржца за покушение на убийство на первом свидании
11:32 В Кольцово остановили туристку с 23 килограммами «гостинцев» из Индии
11:13 Под Камышловом в ДТП пострадал двухмесячный малыш
10:35 В екатеринбургском посёлке Полеводство сгорело восемь грузовиков
10:08 Свердловская область попала в топ-10 регионов по количеству штрафов за нарушение ПДД
09:32 Три человека пострадали в ДТП в Байкаловском районе
21:34 Почти восемь сотен рабочих боролись со льдом в Екатеринбурге в выходные
21:02 В Екатеринбурге продают антикварную вывеску за 1 миллион рублей
19:56 Со вторника один из екатеринбургских автобусов будет ходить по новой схеме
19:32 В Екатеринбурге разыскивают очевидцев прошлогоднего ДТП с пострадавшим ребёнком
19:13 Жители Верхнего Ария получили новую библиотеку после вмешательства прокуратуры
18:34 Мрачный «урожай» собрали свердловские пожары за два выходных — четверо погибших
17:43 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собачьей стаи на екатеринбурженку
17:09 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику продлили срок домашнего ареста
16:40 Подозреваемого в похищении 15-летней немой девочки в Екатеринбурге отправили под стражу
16:01 К 18 годам строгого режима приговорили первоуральца за жестокое убийство двухлетней падчерицы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK