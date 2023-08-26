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Завершилось досрочное голосование на довыборах депутата свердловского Заксобрания
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области вчера, 3 сентября, завершилось досрочное голосование на дополнительных выборах депутата регионального Заксобрания по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13.
В Свердловском избиркоме сообщили, что досрочное голосование проходило с 31 августа по 3 сентября для 477 избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных участках – 13-ти деревнях и двух поселках. В голосовании приняли участие 146 человек. На выборах присутствовали два наблюдателя.
Напомним, что на других выборах, которые назначены на 9 и 10 сентября, досрочное голосование не проводится.
В этом году состоятся выборы депутатов в городскую думу Екатеринбурга и еще в местные думы пяти муниципалитетов, довыборы в думу Белоярского ГО, выборы глав Восточного и Галкинского сельских поселений, а также довыборы депутата ЗССО по Ирбитскому одномандатному ИО №13. Голосование будет проходить в течение двух дней – 9 и 10 июля. Впервые на выборах в Свердловской области будут использовать дистанционное электронное голосование.
«Мирные жители» совместно с «Вечерними ведомостями» создали сайт EGD2023.ru с картой Екатеринбурга, где можно проверить кандидатов на выборах в гордуму.
В Свердловском избиркоме сообщили, что досрочное голосование проходило с 31 августа по 3 сентября для 477 избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных участках – 13-ти деревнях и двух поселках. В голосовании приняли участие 146 человек. На выборах присутствовали два наблюдателя.
Напомним, что на других выборах, которые назначены на 9 и 10 сентября, досрочное голосование не проводится.
В этом году состоятся выборы депутатов в городскую думу Екатеринбурга и еще в местные думы пяти муниципалитетов, довыборы в думу Белоярского ГО, выборы глав Восточного и Галкинского сельских поселений, а также довыборы депутата ЗССО по Ирбитскому одномандатному ИО №13. Голосование будет проходить в течение двух дней – 9 и 10 июля. Впервые на выборах в Свердловской области будут использовать дистанционное электронное голосование.
«Мирные жители» совместно с «Вечерними ведомостями» создали сайт EGD2023.ru с картой Екатеринбурга, где можно проверить кандидатов на выборах в гордуму.
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