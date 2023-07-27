Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге появился сайт, где можно проверить кандидатов на выборах в гордуму
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 9-10 сентября пройдут выборы городской думы нового VIII созыва. Для удобства горожан «Мирные жители» совместно с «Вечерними ведомостями» создали сайт EGD2023.ru с картой города, на которой каждый может посмотреть, к какому округу относится его дом, и какие кандидаты хотят стать депутатами от этой территории.
Выборы в ЕГД проходят по новой схеме, которую в спешке приняли в начале года: 10 депутатов теперь избираются по партийным спискам, а остальные 25 – по одномандатным округам, на который разделили территорию города.
Нарезанные в начале года округа не совпадают ни с границами административных районов, ни с границами жилых микрорайонов. В результате избирателям зачастую непонятно, в каком округе они зарегистрированы, и кто кандидаты в этом округе. Карта одномандатных округов на сайте избиркома имеет такой мелкий масштаб, что невозможно распознать улицы и даже районы, относящиеся к тому или иному округу.
В связи с этим «Мирные жители» и «Вечерние ведомости» решили создать удобную карту для екатеринбуржцев. Кандидатов своего округа можно узнать как путем клика по карте, так и путем ввода адреса вручную. Информация для сайта взята из системы ГАС «Выборы» и других открытых источников.
Отметим, что проект не призывает голосовать за или против кого-либо, а создан с целью систематизации информации и представления её в удобном виде.
Карта EGD2023.ru будет обновляться. Например, если кандидат выбыл после регистрации, или появилась какая-то новая информация о нем. Об обновлениях карты будет сообщаться в специальном телеграм-канале «Выборы ЕГД 2023». В этом же телеграм-канале будут компилироваться новости, связанные с выборами депутатов Екатеринбургской городской Думы VIII созыва.
Выборы в ЕГД проходят по новой схеме, которую в спешке приняли в начале года: 10 депутатов теперь избираются по партийным спискам, а остальные 25 – по одномандатным округам, на который разделили территорию города.
Нарезанные в начале года округа не совпадают ни с границами административных районов, ни с границами жилых микрорайонов. В результате избирателям зачастую непонятно, в каком округе они зарегистрированы, и кто кандидаты в этом округе. Карта одномандатных округов на сайте избиркома имеет такой мелкий масштаб, что невозможно распознать улицы и даже районы, относящиеся к тому или иному округу.
В связи с этим «Мирные жители» и «Вечерние ведомости» решили создать удобную карту для екатеринбуржцев. Кандидатов своего округа можно узнать как путем клика по карте, так и путем ввода адреса вручную. Информация для сайта взята из системы ГАС «Выборы» и других открытых источников.
Отметим, что проект не призывает голосовать за или против кого-либо, а создан с целью систематизации информации и представления её в удобном виде.
Карта EGD2023.ru будет обновляться. Например, если кандидат выбыл после регистрации, или появилась какая-то новая информация о нем. Об обновлениях карты будет сообщаться в специальном телеграм-канале «Выборы ЕГД 2023». В этом же телеграм-канале будут компилироваться новости, связанные с выборами депутатов Екатеринбургской городской Думы VIII созыва.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге пройдет фестиваль #ВместеЯрче
25 июля 2023
25 июля 2023