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Досрочное голосование организуют в четырех муниципалитетах Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Досрочное голосование организуют для 475 избирателей в труднодоступных и отдаленных территориях Свердловской области. Такое решение облизбирком принял вчера на своем заседании.
В Свердловском избиркоме сообщили, что досрочное голосование касается дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13. Оно будет организовано в четырех муниципалитетах на семи избирательных участках в 14 отдаленных населенных пунктах.
Досрочное голосование в Тавдинском городском округе проведут 31 августа для трех избирателей, проживающих в деревне Матюшино. В Таборинском муниципальном районе голосование пройдет 2 сентября для четырех жителей поселка Новоселово.
Также 2 сентября досрочное голосование организуют в Тугулымском городском округе для четырех групп на двух участках (56 избирателей). В Байкаловском муниципальном районе голосование пройдет 3 сентября для восьми групп на трех участках (292 избирателя).
Напомним, что в этом году состоятся выборы депутатов в городскую думу Екатеринбурга и еще в местные думы пяти муниципалитетов, довыборы в думу Белоярского ГО, выборы глав Восточного и Галкинского сельских поселений, а также довыборы депутата ЗССО по Ирбитскому одномандатному ИО №13. Голосование будет проходить в течение двух дней – 9 и 10 июля. Впервые на выборах в Свердловской области будут использовать дистанционное электронное голосование.
«Мирные жители» совместно с «Вечерними ведомостями» создали сайт EGD2023.ru с картой Екатеринбурга, где можно проверить кандидатов на выборах в гордуму.
В Свердловском избиркоме сообщили, что досрочное голосование касается дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13. Оно будет организовано в четырех муниципалитетах на семи избирательных участках в 14 отдаленных населенных пунктах.
Досрочное голосование в Тавдинском городском округе проведут 31 августа для трех избирателей, проживающих в деревне Матюшино. В Таборинском муниципальном районе голосование пройдет 2 сентября для четырех жителей поселка Новоселово.
Также 2 сентября досрочное голосование организуют в Тугулымском городском округе для четырех групп на двух участках (56 избирателей). В Байкаловском муниципальном районе голосование пройдет 3 сентября для восьми групп на трех участках (292 избирателя).
Напомним, что в этом году состоятся выборы депутатов в городскую думу Екатеринбурга и еще в местные думы пяти муниципалитетов, довыборы в думу Белоярского ГО, выборы глав Восточного и Галкинского сельских поселений, а также довыборы депутата ЗССО по Ирбитскому одномандатному ИО №13. Голосование будет проходить в течение двух дней – 9 и 10 июля. Впервые на выборах в Свердловской области будут использовать дистанционное электронное голосование.
«Мирные жители» совместно с «Вечерними ведомостями» создали сайт EGD2023.ru с картой Екатеринбурга, где можно проверить кандидатов на выборах в гордуму.
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