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В Свердловской области установили численность избирателей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Численность избирателей в Свердловской области, по данным на 1 июля 2023 года, составила 3 299 699 человек. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Свердловской области.
Сведения формируются на основе данных, которые предоставляют главы муниципалитетов Свердловской области. Численность устанавливается дважды в год – на 1 января и 1 июля. Это общее количество граждан РФ, которые зарегистрированы на территории области и обладают активным избирательным правом.
Свердловский избирком отмечает, что численность избирателей в области стабильная. На 1 января 2023 года она составляла 3 298 665 человек.
Напомним, что в этом году состоятся выборы депутатов в городскую думу Екатеринбурга и еще в местные думы пяти муниципалитетов, довыборы в думу Белоярского ГО, выборы глав Восточного и Галкинского сельских поселений, а также довыборы депутата ЗССО по Ирбитскому одномандатному ИО №13. Голосование будет проходить в течение двух дней – 9 и 10 июля. Впервые на выборах в Свердловской области будут использовать дистанционное электронное голосование.
Сведения формируются на основе данных, которые предоставляют главы муниципалитетов Свердловской области. Численность устанавливается дважды в год – на 1 января и 1 июля. Это общее количество граждан РФ, которые зарегистрированы на территории области и обладают активным избирательным правом.
Свердловский избирком отмечает, что численность избирателей в области стабильная. На 1 января 2023 года она составляла 3 298 665 человек.
Напомним, что в этом году состоятся выборы депутатов в городскую думу Екатеринбурга и еще в местные думы пяти муниципалитетов, довыборы в думу Белоярского ГО, выборы глав Восточного и Галкинского сельских поселений, а также довыборы депутата ЗССО по Ирбитскому одномандатному ИО №13. Голосование будет проходить в течение двух дней – 9 и 10 июля. Впервые на выборах в Свердловской области будут использовать дистанционное электронное голосование.
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