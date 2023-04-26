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Мэр пострадавшей от пожара Сосьвы подал в отставку
Политика
Фото: сайт администрации Сосьвинского городского округа
Мэр свердловского поселка Сосьва, где произошел масштабный пожар, Геннадий Макаров подал в отставку.
Как пишет ЕАН со ссылкой на источник в правительстве, Геннадий Макаров 3 мая написал заявление о досрочном сложении полномочий.
В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что дума Сосьвинского городского округа соберется на внеочередное заседание, где рассмотрит заявление Макарова.
Напомним, что с 25 по 27 апреле в Сосьве бушевал пожар на площади 9000 квадратных метров. Сгорело более 90 домов, без жилья остались около 600 человек, двое местных жителей погибли. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого под стражу до 26 июня отправили управляющего пилорамой и специалиста по пожарной безопасности управления городского округа.
Как пишет ЕАН со ссылкой на источник в правительстве, Геннадий Макаров 3 мая написал заявление о досрочном сложении полномочий.
В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что дума Сосьвинского городского округа соберется на внеочередное заседание, где рассмотрит заявление Макарова.
Напомним, что с 25 по 27 апреле в Сосьве бушевал пожар на площади 9000 квадратных метров. Сгорело более 90 домов, без жилья остались около 600 человек, двое местных жителей погибли. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого под стражу до 26 июня отправили управляющего пилорамой и специалиста по пожарной безопасности управления городского округа.
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