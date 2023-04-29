В Серове заключили под стражу второго обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве

– заявили в ведомстве.

«Серовский городской прокурор, изучив ходатайство органов следствия, просил суд избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, указав, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей, скрыться от органов следствия и суда, воспрепятствовать расследованию уголовного дела»,