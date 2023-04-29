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В Серове заключили под стражу второго обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Серовский районный суд удовлетворил ходатайство следователя СКР об избрании меры пресечения в отношении второго обвиняемого по уголовному делу о масштабном пожаре в поселке Сосьва.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Речь идет о 29-летнем местном жителе, выполнявшего управленческие функции у индивидуального предпринимателя на пилораме в Сосьве. Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьей 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в прокуратуре Свердловской области, его, как и первого обвиняемого, заключили под стражу до 26 июня.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Напомним, что в Свердловской области задержали двух подозреваемых, которые, по предварительным данным, причастны к масштабному пожару в Сосьве, где огонь уничтожил более 90 домов и погубил двух человек.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Речь идет о 29-летнем местном жителе, выполнявшего управленческие функции у индивидуального предпринимателя на пилораме в Сосьве. Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьей 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в прокуратуре Свердловской области, его, как и первого обвиняемого, заключили под стражу до 26 июня.
«Серовский городской прокурор, изучив ходатайство органов следствия, просил суд избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, указав, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей, скрыться от органов следствия и суда, воспрепятствовать расследованию уголовного дела»,
– заявили в ведомстве.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Напомним, что в Свердловской области задержали двух подозреваемых, которые, по предварительным данным, причастны к масштабному пожару в Сосьве, где огонь уничтожил более 90 домов и погубил двух человек.
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