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Путин поручил Евгению Куйвашеву помочь пострадавшим от пожаров свердловчанам
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и поручил ему помочь пострадавшим от пожаров уральцам.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин получает регулярные доклады по линии МЧС о ситуации с пожарами в Свердловской области и о принятых мерах. Президент поручил Куйвашеву оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров уральцам.
Напомним, что в последние сутки в Свердловской области бушевали шесть масштабных пожаров. В поселке Сосьва при пожаре погиб человек. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать сбор гуманитарной помощи для погорельцев. Губернатор Евгений Куйвашев ввел в области режим повышенной готовности.
Для жителей Сосьвы, потерявших в крупном пожаре жилье и имущество, уже заработали горячие линии: 8 (902) 267-88-83 – заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского ГО Юрия Колесниченко, и 8 (343) 859-81-12 – заместитель начальника отдела ЕДДС УГЗ и СГО Нина Сафонова. В местном Доме культуры развернут центр помощи людям, туда можно обращаться с заявлениями на восстановление документов, банковских карт, с заявками на доставку воды и по другим вопросам.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин получает регулярные доклады по линии МЧС о ситуации с пожарами в Свердловской области и о принятых мерах. Президент поручил Куйвашеву оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров уральцам.
Напомним, что в последние сутки в Свердловской области бушевали шесть масштабных пожаров. В поселке Сосьва при пожаре погиб человек. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать сбор гуманитарной помощи для погорельцев. Губернатор Евгений Куйвашев ввел в области режим повышенной готовности.
Для жителей Сосьвы, потерявших в крупном пожаре жилье и имущество, уже заработали горячие линии: 8 (902) 267-88-83 – заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского ГО Юрия Колесниченко, и 8 (343) 859-81-12 – заместитель начальника отдела ЕДДС УГЗ и СГО Нина Сафонова. В местном Доме культуры развернут центр помощи людям, туда можно обращаться с заявлениями на восстановление документов, банковских карт, с заявками на доставку воды и по другим вопросам.
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