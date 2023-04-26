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Режим повышенной готовности из-за пожаров ввели в Свердловской области
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области в связи с пожарами ввели режим повышенной готовности. Губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующий указ.
В департаменте информполитики региона рассказали, что режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС вводится с сегодняшнего дня, 26 апреля.
Министерству общественной безопасности Свердловской области поручено обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые можно привлечены к тушению природных пожаров.
Региональному главку МЧС рекомендовано обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы.
Напомним, что за последние сутки в регионе действовали шесть крупных пожаров. Огонь уничтожил 178 строений, в том числе 130 жилых домов. При тушении пожара в поселке Сосьва обнаружили тело 62-летнего мужчины. Из-за гибели мужчины и масштабного пожара в Сосьве возбудили два уголовных дела.
В департаменте информполитики региона рассказали, что режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС вводится с сегодняшнего дня, 26 апреля.
Министерству общественной безопасности Свердловской области поручено обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые можно привлечены к тушению природных пожаров.
Региональному главку МЧС рекомендовано обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы.
Напомним, что за последние сутки в регионе действовали шесть крупных пожаров. Огонь уничтожил 178 строений, в том числе 130 жилых домов. При тушении пожара в поселке Сосьва обнаружили тело 62-летнего мужчины. Из-за гибели мужчины и масштабного пожара в Сосьве возбудили два уголовных дела.
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