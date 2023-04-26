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Мэр Екатеринбурга поручил организовать сбор гуманитарной помощи для жителей Сосьвы

11.15 Среда, 26 апреля 2023
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожара жителей поселка Сосьва. Для этого привлекли волонтеров центра «Мы рядом».

«Ужасно, когда сотни людей остались без крыши над головой. Я уже дал соответствующее поручение и предлагаю всем поучаствовать в оказании помощи. Сейчас мы объявим отдельную акцию для сбора гуманитарной помощи жителям Сосьвы. Потому что люди остались без одежды, личных вещей, каких-то элементарных бытовых предметов. Работу поручаю начать с сегодняшнего дня»,

– заявил Алексей Орлов.


Связаться с волонтерами можно с 10.00 до 20.00 в любой день недели по телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-62 или в мессенджерах Telegram, WhatsApp и социальной сети ВКонтакте.

Напомним, что в поселке Сосьва от огня пострадали десятки домов. Сейчас пожар локализован на площади 9000 квадратных метров. Огнеборцам удалось отстоять около 1200 домов.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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