Возрастное ограничение 18+
Мэр Екатеринбурга поручил организовать сбор гуманитарной помощи для жителей Сосьвы
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожара жителей поселка Сосьва. Для этого привлекли волонтеров центра «Мы рядом».
Связаться с волонтерами можно с 10.00 до 20.00 в любой день недели по телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-62 или в мессенджерах Telegram, WhatsApp и социальной сети ВКонтакте.
Напомним, что в поселке Сосьва от огня пострадали десятки домов. Сейчас пожар локализован на площади 9000 квадратных метров. Огнеборцам удалось отстоять около 1200 домов.
«Ужасно, когда сотни людей остались без крыши над головой. Я уже дал соответствующее поручение и предлагаю всем поучаствовать в оказании помощи. Сейчас мы объявим отдельную акцию для сбора гуманитарной помощи жителям Сосьвы. Потому что люди остались без одежды, личных вещей, каких-то элементарных бытовых предметов. Работу поручаю начать с сегодняшнего дня»,
– заявил Алексей Орлов.
Связаться с волонтерами можно с 10.00 до 20.00 в любой день недели по телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-62 или в мессенджерах Telegram, WhatsApp и социальной сети ВКонтакте.
Напомним, что в поселке Сосьва от огня пострадали десятки домов. Сейчас пожар локализован на площади 9000 квадратных метров. Огнеборцам удалось отстоять около 1200 домов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
При пожаре в поселке Сосьва погиб человек
26 апреля 2023
26 апреля 2023
Огонь за сутки уничтожил в Свердловской области 178 строений
26 апреля 2023
26 апреля 2023
Погорельцы из Тавды обратились за помощью к согражданам
19 апреля 2023
19 апреля 2023