Мэр Екатеринбурга поручил организовать сбор гуманитарной помощи для жителей Сосьвы





– заявил Алексей Орлов. «Ужасно, когда сотни людей остались без крыши над головой. Я уже дал соответствующее поручение и предлагаю всем поучаствовать в оказании помощи. Сейчас мы объявим отдельную акцию для сбора гуманитарной помощи жителям Сосьвы. Потому что люди остались без одежды, личных вещей, каких-то элементарных бытовых предметов. Работу поручаю начать с сегодняшнего дня»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожара жителей поселка Сосьва. Для этого привлекли волонтеров центра «Мы рядом».Связаться с волонтерами можно с 10.00 до 20.00 в любой день недели по телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-62 или в мессенджерах Telegram, WhatsApp и социальной сети ВКонтакте.Напомним, что в поселке Сосьва от огня пострадали десятки домов. Сейчас пожар локализован на площади 9000 квадратных метров. Огнеборцам удалось отстоять около 1200 домов.