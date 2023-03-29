Екатеринбуржцев не пускают в здание мэрии на публичные слушания

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня у входа в здание администрации Екатеринбурга образовалось столпотворение. Горожане пришли на публичные слушания, но многих не пускают.По информации «Вечерних ведомостей», екатеринбуржцев зазывали на слушания как мэрия, так и некоторые депутаты, причем с разными установками. Однако теперь многих горожан на эти слушания не пускают.Предметом слушаний является изменение Устава Екатеринбурга – в части изменения схемы выборов в гордуму.