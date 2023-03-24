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Депутаты екатеринбургской гордумы проголосовали за сокрытие данных о своих доходах
Политика
Фото: городская дума Екатеринбурга
Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили проект о публикации сведений о доходах депутатов в обезличенном виде. Решение было принято сегодня, 28 марта, в ходе заседания екатеринбургской гордумы.
Из 33 присутствующих депутатов «За» проголосовали 28, четверо воздержались. Один голосовать не стал.
Напомним, что ранее Путин подписал закон, согласно которому в отчетной информации по доходам и расходам не публикуются персональные данные депутатов и сенаторов. Публикации подлежит только обобщенная, статистическая, информация о предоставлении этих сведений.
Из 33 присутствующих депутатов «За» проголосовали 28, четверо воздержались. Один голосовать не стал.
«Таковы требования федерального закона»,
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прокомментировали в пресс-службе городской думы.
Напомним, что ранее Путин подписал закон, согласно которому в отчетной информации по доходам и расходам не публикуются персональные данные депутатов и сенаторов. Публикации подлежит только обобщенная, статистическая, информация о предоставлении этих сведений.
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