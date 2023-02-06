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Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, в отчетной информации по доходам и расходам не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов (публикации подлежит только обобщенная, статистическая, информация о предоставлении этих сведений).
Документ также содержит поправки, которые позволяют муниципальным и региональным депутатам (на непостоянной основе) не предоставлять декларации.
Напомним, ранее авторы законопроекта (депутаты «Единой России», «Справедливой России — За правду» и ЛДПР) заявили, что их поправки приведут к «формированию эффективного депутатского корпуса» на местах. В конце декабря предлагаемые изменения вызвали горячие споры в ГД.
Так, против выступили представители КПРФ, которые заявили, что статус депутата предполагает публичность, а предлагаемые «упрощения» приведут к развитию коррупции. Что касается персональных данных, то в КПРФ заметили, что без их указания публикация сведений о доходах лишается смысла.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, в отчетной информации по доходам и расходам не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов (публикации подлежит только обобщенная, статистическая, информация о предоставлении этих сведений).
Документ также содержит поправки, которые позволяют муниципальным и региональным депутатам (на непостоянной основе) не предоставлять декларации.
Напомним, ранее авторы законопроекта (депутаты «Единой России», «Справедливой России — За правду» и ЛДПР) заявили, что их поправки приведут к «формированию эффективного депутатского корпуса» на местах. В конце декабря предлагаемые изменения вызвали горячие споры в ГД.
Так, против выступили представители КПРФ, которые заявили, что статус депутата предполагает публичность, а предлагаемые «упрощения» приведут к развитию коррупции. Что касается персональных данных, то в КПРФ заметили, что без их указания публикация сведений о доходах лишается смысла.
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