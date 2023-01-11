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Евгений Ройзман* составил свой первый «иноагентский» отчёт
Политика
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман* опубликовал свой первый отчёт о деятельности в качестве иноагента.
Из-за возбуждённого на политика уголовного дела, а именно меры пресечения по нему, запрещающей пользоваться интернетом, с публикацией отчёта возникли трудности – согласно требованиям закона № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», внесённые в реестр иностранных агентов граждане один раз в полгода (не позднее 15 января и 15 июля) обязаны размещать отчёт о своей деятельности по установленной форме в сети «Интернет». Однако суд запретил Ройзману* пользоваться интернетом, и нарушение этого запрета теоретически может грозить ужесточением меры пресечения. Более того, прописанный в приказе Минюста способ загрузки на сайт министерства оказался технически неосуществим – об этом «Вечерним ведомостям» рассказал адвокат экс-главы Екатеринбурга Владислав Идамжапов. По словам адвоката, сейчас эта возможность на сайте не реализована, что ему подтвердили сотрудники Минюста.
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РОЙЗМАНОМ ЕВГЕНИЕМ ВАДИМОВИЧЕМ
Владислав Идамжапов передал отчёт Евгения Ройзмана* для публикации «Вечерним ведомостям», чтобы соблюсти требования закона. Его можно посмотреть по ссылке.
Напомним, Евгения Розймана* Минюст внёс в список физических лиц-иноагентов 25 ноября 2022 года. На этой неделе в здании администрации Екатеринбурга открыли барельеф Евгения Ройзмана*.
*Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов
Из-за возбуждённого на политика уголовного дела, а именно меры пресечения по нему, запрещающей пользоваться интернетом, с публикацией отчёта возникли трудности – согласно требованиям закона № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», внесённые в реестр иностранных агентов граждане один раз в полгода (не позднее 15 января и 15 июля) обязаны размещать отчёт о своей деятельности по установленной форме в сети «Интернет». Однако суд запретил Ройзману* пользоваться интернетом, и нарушение этого запрета теоретически может грозить ужесточением меры пресечения. Более того, прописанный в приказе Минюста способ загрузки на сайт министерства оказался технически неосуществим – об этом «Вечерним ведомостям» рассказал адвокат экс-главы Екатеринбурга Владислав Идамжапов. По словам адвоката, сейчас эта возможность на сайте не реализована, что ему подтвердили сотрудники Минюста.
Дело в том, что закон содержит обязанность опубликовать отчёт либо через сайт Минюста, либо через СМИ. В случае неопубликования, это грозит привлечением к административной и уголовной ответственности. Но технически это сделать через сайт Минюста невозможно, это мне подтвердили сотрудники Минюста в телефонном разговоре. Механизм опубликования через сайт просто отсутствует.
И получается довольно абсурдная ситуация: есть обязанность опубликования под угрозой ответственности, но фактически нет возможности её исполнить. Такого, как вы понимаете, быть не должно.
В итоге нам пришлось воспользоваться альтернативным способом – опубликованием через СМИ
И получается довольно абсурдная ситуация: есть обязанность опубликования под угрозой ответственности, но фактически нет возможности её исполнить. Такого, как вы понимаете, быть не должно.
В итоге нам пришлось воспользоваться альтернативным способом – опубликованием через СМИ
— сказал veved.ru Владислав Идамжапов
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РОЙЗМАНОМ ЕВГЕНИЕМ ВАДИМОВИЧЕМ
Владислав Идамжапов передал отчёт Евгения Ройзмана* для публикации «Вечерним ведомостям», чтобы соблюсти требования закона. Его можно посмотреть по ссылке.
Напомним, Евгения Розймана* Минюст внёс в список физических лиц-иноагентов 25 ноября 2022 года. На этой неделе в здании администрации Екатеринбурга открыли барельеф Евгения Ройзмана*.
*Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов
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