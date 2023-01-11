Евгений Ройзман* составил свой первый «иноагентский» отчёт

— сказал veved.ru Владислав Идамжапов

Дело в том, что закон содержит обязанность опубликовать отчёт либо через сайт Минюста, либо через СМИ. В случае неопубликования, это грозит привлечением к административной и уголовной ответственности. Но технически это сделать через сайт Минюста невозможно, это мне подтвердили сотрудники Минюста в телефонном разговоре. Механизм опубликования через сайт просто отсутствует.И получается довольно абсурдная ситуация: есть обязанность опубликования под угрозой ответственности, но фактически нет возможности её исполнить. Такого, как вы понимаете, быть не должно.В итоге нам пришлось воспользоваться альтернативным способом – опубликованием через СМИ