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В мэрии Екатеринбурга открылись барельефы Ройзмана* и Высокинского
Политика
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
Сегодня в галерее градоначальников в здании администрации Екатеринбурга состоялась церемония открытия барельефов Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского.
Евгений Ройзман* был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, а Александр Высокинский – с 2018 по 2020 год. Высокинский, ныне заседающий в СовФеде, присутствовал на открытии барельефов, а Ройзман* не пришел – зато пришёл проигравший ему выборы в 2013 году Яков Силин. Также на церемонии открытия присутствовали Александр Якоб и Евгений Порунов, чьи барельефы установили в мэрии несколько лет.
Для бывших и действующих чиновников провели экскурсию по галерее и рассказали о жизни градоначальников и их вкладе в развитие Екатеринбурга.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
«Открытие двух новых барельефов проходит под эгидой празднования 300-летия Екатеринбурга. Город динамично развивался, пройдя путь от города-завода до крупнейшего промышленного, научного и культурного центра страны. В ряду портретов тех руководителей, которые возглавляли и развивали город с момента основания, не хватало только Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского», – отметил нынешний глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Евгений Ройзман* был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, а Александр Высокинский – с 2018 по 2020 год. Высокинский, ныне заседающий в СовФеде, присутствовал на открытии барельефов, а Ройзман* не пришел – зато пришёл проигравший ему выборы в 2013 году Яков Силин. Также на церемонии открытия присутствовали Александр Якоб и Евгений Порунов, чьи барельефы установили в мэрии несколько лет.
Для бывших и действующих чиновников провели экскурсию по галерее и рассказали о жизни градоначальников и их вкладе в развитие Екатеринбурга.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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