Губернатор Свердловской области утвердил своих заместителей
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы, которыми назначил на должности членов правительства региона своих заместителей.
Как рассказали в департаменте информполитики области, на должность первого замгубернатора назначен Алексей Шмыкова. Вице-губернатором стал Олег Чемезов. Валерий Чайников утвержден на пост заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области.
Также членами правительства стали заместители губернатора Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт.
Напомним, что правительство Свердловской области сложило полномочия 19 сентября, после вступления Куйвашева в должность губернатора по итогам сентябрьских выборов. Тогда Евгений Куйвашев набрал 65,78% голосов при явке 28,47%.
Как рассказали в департаменте информполитики области, на должность первого замгубернатора назначен Алексей Шмыкова. Вице-губернатором стал Олег Чемезов. Валерий Чайников утвержден на пост заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области.
Также членами правительства стали заместители губернатора Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт.
Напомним, что правительство Свердловской области сложило полномочия 19 сентября, после вступления Куйвашева в должность губернатора по итогам сентябрьских выборов. Тогда Евгений Куйвашев набрал 65,78% голосов при явке 28,47%.
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