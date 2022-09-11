По предварительным данным, на губернаторских выборах в Свердловской области победил Евгений Куйвашев

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На выборах главы Свердловской области победил действующий губернатор Евгений Куйвашев. Он набрал 65,78% голосов. Такие предварительные данные привёл Свердловский избирком сегодня утром.Согласно предварительным результатам других кандидатов, они набрали значительно меньше голосов. Александру Ивачёву удалось набрать 12,9%, Андрею Кузнецову – 9,15%, Александру Дёмину – 6,47%, Александру Каптюгу – 3,17%.«Явка избирателей составила 28,47%», – говорится в сообщении регионального избиркома.