По предварительным данным, на губернаторских выборах в Свердловской области победил Евгений Куйвашев
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выборах главы Свердловской области победил действующий губернатор Евгений Куйвашев. Он набрал 65,78% голосов. Такие предварительные данные привёл Свердловский избирком сегодня утром.
Согласно предварительным результатам других кандидатов, они набрали значительно меньше голосов. Александру Ивачёву удалось набрать 12,9%, Андрею Кузнецову – 9,15%, Александру Дёмину – 6,47%, Александру Каптюгу – 3,17%.
«Явка избирателей составила 28,47%», – говорится в сообщении регионального избиркома.
Согласно предварительным результатам других кандидатов, они набрали значительно меньше голосов. Александру Ивачёву удалось набрать 12,9%, Андрею Кузнецову – 9,15%, Александру Дёмину – 6,47%, Александру Каптюгу – 3,17%.
«Явка избирателей составила 28,47%», – говорится в сообщении регионального избиркома.
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