Правительство Свердловской области после инаугурации губернатора сложило полномочия

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 19 сентября, правительство Свердловской области ушло в отставку. Это связано с инаугурацией вновь избранного губернатором Евгения Куйвашева. Однако вплоть до формирования нового состава все члены кабинета министров буду продолжать свою работу.В связи с этим сегодня губернатор подписал указ, согласно которому правительство будет продолжать свою работу, пока не будет сформирован новый состав. Об этом говорится в сообщении Департамента информационной политики региона.Напомним, что в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Уставом Свердловской области правительство обязано сложить свои полномочия перед избранным главой региона в день его вступления на должность.