Правительство Свердловской области после инаугурации губернатора сложило полномочия
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 19 сентября, правительство Свердловской области ушло в отставку. Это связано с инаугурацией вновь избранного губернатором Евгения Куйвашева. Однако вплоть до формирования нового состава все члены кабинета министров буду продолжать свою работу.
В связи с этим сегодня губернатор подписал указ, согласно которому правительство будет продолжать свою работу, пока не будет сформирован новый состав. Об этом говорится в сообщении Департамента информационной политики региона.
Напомним, что в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Уставом Свердловской области правительство обязано сложить свои полномочия перед избранным главой региона в день его вступления на должность.
В связи с этим сегодня губернатор подписал указ, согласно которому правительство будет продолжать свою работу, пока не будет сформирован новый состав. Об этом говорится в сообщении Департамента информационной политики региона.
Напомним, что в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Уставом Свердловской области правительство обязано сложить свои полномочия перед избранным главой региона в день его вступления на должность.
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