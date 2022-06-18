Партия «Новые люди» назвала своего кандидата на пост губернатора Свердловской области

10.22 Понедельник, 20 июня 2022
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Региональное отделение партии «Новые люди» выдвинуло своего кандидата на выборы губернатора Свердловской области. Им стал депутат Госдумы РФ и секретарь центрального совета партии Александр Демин.

О выдвижении Демина в качестве кандидата на пост губернатора сообщил Свердловский избирком. Напомним, что этап выдвижения на выборах главы региона начался 12 июня и завершится в 18:00 22 июля.

Ранее мы писали, что со своими кандидатами на пост губернатора определились партии «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата на пост свердловского губернатора
18 июня 2022
«ЕР» выдвинула Куйвашева на выборы губернатора Свердловской области
15 июня 2022
«КПРФ» назвала своего кандидата в губернаторы Свердловской области
18 июня 2022
В Кушве восстановили памятник Ленину
14 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбург заходит новый застройщик – компания кировского олигарха Гозмана

Именно он планирует начать застраивать лес на Широкой речке
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
12:23 Первые рестораны «Вкусно и точка» открылись в Екатеринбурге
11:56 Росавиация разрешила летать в Тель-Авив и Баку из Екатеринбурга
11:19 Женская команда УГМК по настольному теннису стала чемпионом России
10:58 Дорожную карту для передачи деревни Универсиады УрФУ разрабатывают в Екатеринбурге
10:22 Партия «Новые люди» назвала своего кандидата на пост губернатора Свердловской области
09:50 Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области
09:21 В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую школьницу
17:40 В Свердловской области подтвердилось меньше 100 случаев коронавируса за сутки
17:36 В Екатеринбурге в гипермаркете «Leroy Merlin» загорелся щит видеонаблюдения
16:34 В Свердловской области в ближайшие дни сохранится непогода
15:22 В Екатеринбурге ищут 63-летнего мужчину, пропавшего 18 июня
13:55 В уральской столице на Ботанике неизвестные избили молодого человека
13:34 В Екатеринбурге арестованный директор института спорта УрФУ лишился звания мастера спорта
12:20 Владимир Путин удивился зарплате фельдшера из свердловского посёлка
11:38 В Свердловской области в реке Путишна утонул 6-летний мальчик
11:08 В Свердловской области в двухквартирном доме случился пожар
10:12 В уральской столице произошли два ДТП с участием детей на велосипедах
09:30 В Екатеринбурге переживший падение из окна мальчик рассказал о случившемся
18:23 Свердловский оперштаб сообщил о 101 случае коронавируса
17:35 В Свердловской области сгорел дом из-за врезавшегося в него автомобиля
17:07 «КПРФ» назвала своего кандидата в губернаторы Свердловской области
16:38 В уральской столице мужчина выкинул из окна собственного сына
15:18 В Первоуральске «Hyundai Solaris» провалилась в яму
14:53 Студента колледжа Рифей в Екатеринбурге нашли мёртвым
14:20 «Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата на пост свердловского губернатора
12:59 Свердловские спасатели предупредили о непогоде 18 и 19 июня
Все новости Свердловской области
12:05 В Хабаровске по требованию мэрии ограничат максимальную скорость электросамокатов
11:14 В Вашингтоне произошла стрельба во время уличного праздника, погиб 15-летний подросток
10:41 Железнодорожники Великобритании проведут трехдневную общенациональную забастовку
09:40 В Колумбии впервые президентом станет представитель левых сил
08:52 Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка, есть пострадавший
20:43 Умер Геннадий Бурбулис – первый и единственный госсекретарь РСФСР
19:19 Президент РФ Путин выступил на ПМЭФ. Главные тезисы
16:32 Украина вводит визовый режим для граждан России с 1 июля
16:07 Организаторы «Евровидения» заявили, что Украина не сможет принять конкурс в 2023 году
15:15 Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
14:49 Великобритания одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы
12:45 В Белгородской области упал штурмовик Су-25, пилот катапультировался
12:18 Часть смартфонов Samsung, ввезенных параллельным импортом, не активируется в РФ
11:05 Российская «дочка» Google подала в суд заявление о банкротстве
10:45 Протесты в Эквадоре против повышения цен на топливо привели к стычкам с полицией
10:23 Губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка из минометов
09:56 В Латвии около трех тысяч педагогов провели акцию протеста, требуя повышения зарплат
09:09 В Алабаме в результате стрельбы в церкви погибли два человека
18:09 В РПЦ прокомментировали санкции против Патриарха Кирилла, введенные Великобританией
17:13 Суд в Москве заменил наказание Кире Ярмыш на реальный срок в колонии
16:40 В Индии вспыхнули массовые протесты против новой системы набора в армию
15:39 Суд в Москве признал законным включение Шульман* в реестр иноагентов
14:59 Сенатор Клишас заявил, что министра Силуанова «ждут в Совфед на Lada»
13:50 Глава Минфина Силуанов на ПМЭФ предложил пересадить чиновников на «Лады»
13:26 В ЯНАО на крупнейшем месторождении «Газпрома» ночью произошел пожар
13:10 В Дальнегорске мэр принес повестку на сборы журналисту, который опубликовал смешное видео с ним
Все новости России и мира
12:50 «22 июня – День памяти и скорби»: выставка в «Горьковке»
12:23 Первые рестораны «Вкусно и точка» открылись в Екатеринбурге
11:56 Росавиация разрешила летать в Тель-Авив и Баку из Екатеринбурга
11:19 Женская команда УГМК по настольному теннису стала чемпионом России
10:58 Дорожную карту для передачи деревни Универсиады УрФУ разрабатывают в Екатеринбурге
10:22 Партия «Новые люди» назвала своего кандидата на пост губернатора Свердловской области
09:50 Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области
09:45 Труд во благо: пермяк выплатил крупный долг по алиментам
09:21 В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую школьницу
17:40 В Свердловской области подтвердилось меньше 100 случаев коронавируса за сутки
17:36 В Екатеринбурге в гипермаркете «Leroy Merlin» загорелся щит видеонаблюдения
16:34 В Свердловской области в ближайшие дни сохранится непогода
15:22 В Екатеринбурге ищут 63-летнего мужчину, пропавшего 18 июня
13:55 В уральской столице на Ботанике неизвестные избили молодого человека
13:34 В Екатеринбурге арестованный директор института спорта УрФУ лишился звания мастера спорта
12:20 Владимир Путин удивился зарплате фельдшера из свердловского посёлка
11:38 В Свердловской области в реке Путишна утонул 6-летний мальчик
11:08 В Свердловской области в двухквартирном доме случился пожар
10:12 В уральской столице произошли два ДТП с участием детей на велосипедах
09:30 В Екатеринбурге переживший падение из окна мальчик рассказал о случившемся
18:23 Свердловский оперштаб сообщил о 101 случае коронавируса
17:35 В Свердловской области сгорел дом из-за врезавшегося в него автомобиля
17:07 «КПРФ» назвала своего кандидата в губернаторы Свердловской области
16:38 В уральской столице мужчина выкинул из окна собственного сына
15:18 В Первоуральске «Hyundai Solaris» провалилась в яму
14:53 Студента колледжа Рифей в Екатеринбурге нашли мёртвым
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK