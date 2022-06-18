Партия «Новые люди» назвала своего кандидата на пост губернатора Свердловской области
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Региональное отделение партии «Новые люди» выдвинуло своего кандидата на выборы губернатора Свердловской области. Им стал депутат Госдумы РФ и секретарь центрального совета партии Александр Демин.
О выдвижении Демина в качестве кандидата на пост губернатора сообщил Свердловский избирком. Напомним, что этап выдвижения на выборах главы региона начался 12 июня и завершится в 18:00 22 июля.
Ранее мы писали, что со своими кандидатами на пост губернатора определились партии «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия».
О выдвижении Демина в качестве кандидата на пост губернатора сообщил Свердловский избирком. Напомним, что этап выдвижения на выборах главы региона начался 12 июня и завершится в 18:00 22 июля.
Ранее мы писали, что со своими кандидатами на пост губернатора определились партии «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия».
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