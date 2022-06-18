«КПРФ» назвала своего кандидата в губернаторы Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в ходе конференции регионального отделения «КПРФ» первого секретаря свердловского обкома партии и депутата заксобрания области Александра Ивачёва выбрали кандидатом в губернаторы Свердловской области.Александр Ивачёв родился в 1987 году в Свердловске. В 2005 году он поступил на физический факультет Уральского государственного университета и в 2014 году защитил диссертацию кандидата физико-математических наук.В партию «КПРФ» он вступил в 2007 году, и в 2013 году в Москве был избран вторым секретарем Центрального Комитета Ленинского комсомола Российской Федерации. С 2014 года по нынешнее время Ивачёв является руководителем Свердловского областного отделения КПРФ. В 2016 году он был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области и переизбран в 2021 году.