«ЕР» выдвинула Куйвашева на выборы губернатора Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Партия «Единая Россия» выдвинула Евгения Куйвашева на выборы губернатора Свердловской области.Соответствующее решение было принято вчера на конференции регионального отделения партии. По словам вице-губернатора области Олега Чемезова, решение принято единогласно.В прошедшем праймериз участвовали Евгений Куйвашев и руководитель регионального исполкома отделения партии Дмитрий Жуков. По результатам тайного голосования, действующий губернатор набрал 197 голосов против пяти у Жукова.Напомним, что выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования, 11 сентября.