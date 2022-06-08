«ЕР» выдвинула Куйвашева на выборы губернатора Свердловской области
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Партия «Единая Россия» выдвинула Евгения Куйвашева на выборы губернатора Свердловской области.
Соответствующее решение было принято вчера на конференции регионального отделения партии. По словам вице-губернатора области Олега Чемезова, решение принято единогласно.
В прошедшем праймериз участвовали Евгений Куйвашев и руководитель регионального исполкома отделения партии Дмитрий Жуков. По результатам тайного голосования, действующий губернатор набрал 197 голосов против пяти у Жукова.
Напомним, что выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования, 11 сентября.
Соответствующее решение было принято вчера на конференции регионального отделения партии. По словам вице-губернатора области Олега Чемезова, решение принято единогласно.
В прошедшем праймериз участвовали Евгений Куйвашев и руководитель регионального исполкома отделения партии Дмитрий Жуков. По результатам тайного голосования, действующий губернатор набрал 197 голосов против пяти у Жукова.
Напомним, что выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования, 11 сентября.
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