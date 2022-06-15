«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата на пост свердловского губернатора
Политика
Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области
«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата на пост губернатора Свердловской области. Им стал депутат Госдумы РФ и руководитель регионального отделения партии Андрей Кузнецов.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе партии, решение было принято делегатами из разных городов области на конференции в Екатеринбурге. Отмечается, что голосование за кандидата происходило путём тайного голосование. В итоге все голоса делегатов были отданы Андрею Кузнецову.
Андрей Кузнецов родился в 1972 году в посёлке Ис городского округа Нижняя Тура Свердловской области. В 1994 году получил образование в Уральском государственном университете, окончив факультет журналистики.
С 1993 по 2003 годы работал в екатеринбургских СМИ. Затем 9 лет работал на должности исполнительного директора Уральского института прикладной политики и экономики после неё перешёл на должность первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области по внутренней политике.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе партии, решение было принято делегатами из разных городов области на конференции в Екатеринбурге. Отмечается, что голосование за кандидата происходило путём тайного голосование. В итоге все голоса делегатов были отданы Андрею Кузнецову.
Андрей Кузнецов родился в 1972 году в посёлке Ис городского округа Нижняя Тура Свердловской области. В 1994 году получил образование в Уральском государственном университете, окончив факультет журналистики.
С 1993 по 2003 годы работал в екатеринбургских СМИ. Затем 9 лет работал на должности исполнительного директора Уральского института прикладной политики и экономики после неё перешёл на должность первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области по внутренней политике.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге задержали директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ
15 июня 2022
15 июня 2022