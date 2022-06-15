«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата на пост свердловского губернатора

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата на пост губернатора Свердловской области. Им стал депутат Госдумы РФ и руководитель регионального отделения партии Андрей Кузнецов.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе партии, решение было принято делегатами из разных городов области на конференции в Екатеринбурге. Отмечается, что голосование за кандидата происходило путём тайного голосование. В итоге все голоса делегатов были отданы Андрею Кузнецову.Андрей Кузнецов родился в 1972 году в посёлке Ис городского округа Нижняя Тура Свердловской области. В 1994 году получил образование в Уральском государственном университете, окончив факультет журналистики.С 1993 по 2003 годы работал в екатеринбургских СМИ. Затем 9 лет работал на должности исполнительного директора Уральского института прикладной политики и экономики после неё перешёл на должность первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области по внутренней политике.