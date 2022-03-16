В Екатеринбурге стартовало голосование на довыборах в городскую думу
Это будут крупнейшие выборы в России вне Единого дня голосования
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
16 марта в Екатеринбурге стартовали выборы в городскую думу – на дополнительных выборах изберут депутатов по двум округам – №2 и №10. Основной день голосования пройдёт 27 марта, но досрочное голосование началось уже сейчас и будет продолжаться 10 дней. Если вспомнить довыборы в гордуму 2020 года, то может выйти так, что досрочно проголосует даже больше избирателей, чем непосредственно в день голосования.
Напомним, довыборы назначены из-за того, что депутат от округа №2 – Сергей Мелёхин – избрался в сентябре прошлого года в областное Заксобрание, а депутат от округа № 10 – Николай Смирнягин – сложил полномочия чтобы стать главой новосозданного Академического административного района. Округ №2 расположен в Верх-Исетском районе города и включает в себя часть центра, часть ВИЗа и микрорайон Заречный. Округ №10 занимает часть территории Академического района и часть Ленинского – в основном, относящуюся к Юго-Западному микрорайону. Суммарно на территории двух округов зарегистрировано 135 тысяч избирателей, что делает эти довыборы крупнейшими в России выборами вне Единого дня голосования (который в этом году назначен на 11 сентября).
Политологи отмечают крайне низкую активность – кандидаты практически не вели избирательной кампании. Возможно, объясняется это тем, что депутаты избираются менее, чем на полтора года – уже в сентябре 2023-го гордуму будут полностью переизбирать (если не случится никакого форс-мажора – например, военного положения).
Эти довыборы станут последними для городской избирательной комиссии Екатеринбурга – недавно принятые Госдумой поправки в избирательное законодательство упразднили городские избиркомы. Теперь в качестве организующих комиссий останутся только Избирательная комиссия Свердловской области и ТИКи – территориальные избиркомы, границы которых в Екатеринбурге совпадают с границами административных районов.
Ещё одним новшеством этих выборов стала отмена института членов комиссии с правом совещательного голоса, которые, как правило, выполняли функции наблюдателей. Член избирательной комиссии Екатеринбурга с правом совещательного голоса Александр Грезев* уже заявил, что это значительно затрудняет наблюдение за выборами и снижает открытость избирательного процесса.
В обоих округах зарегистрированы по шесть кандидатов, все – представители партий, имеющих льготу на выдвижение («Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко»). Ни одному самовыдвиженцу зарегистрироваться на этих выборах не удалось.
Корреспондент «Вечерних ведомостей» прошёлся по нескольким УИКам в округе №2 и не заметил ажиотажа и нагона избирателей, как это было на довыборах в ноябре 2020 года. Однако читатели veved.ru сообщают, что в ряде муниципальных образовательных учреждений уже настойчиво просят проголосовать на этих довыборах, причём досрочно. Иногда при этом рекомендуют отдать голос конкретному кандидату.
Досрочное голосование продлится с 16 по 26 марта, в будние можно будет проголосовать с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 14:00. 27 марта участки будут открыты с 8:00 до 20:00.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных СМИ-иноагентов
Напомним, довыборы назначены из-за того, что депутат от округа №2 – Сергей Мелёхин – избрался в сентябре прошлого года в областное Заксобрание, а депутат от округа № 10 – Николай Смирнягин – сложил полномочия чтобы стать главой новосозданного Академического административного района. Округ №2 расположен в Верх-Исетском районе города и включает в себя часть центра, часть ВИЗа и микрорайон Заречный. Округ №10 занимает часть территории Академического района и часть Ленинского – в основном, относящуюся к Юго-Западному микрорайону. Суммарно на территории двух округов зарегистрировано 135 тысяч избирателей, что делает эти довыборы крупнейшими в России выборами вне Единого дня голосования (который в этом году назначен на 11 сентября).
Политологи отмечают крайне низкую активность – кандидаты практически не вели избирательной кампании. Возможно, объясняется это тем, что депутаты избираются менее, чем на полтора года – уже в сентябре 2023-го гордуму будут полностью переизбирать (если не случится никакого форс-мажора – например, военного положения).
Эти довыборы станут последними для городской избирательной комиссии Екатеринбурга – недавно принятые Госдумой поправки в избирательное законодательство упразднили городские избиркомы. Теперь в качестве организующих комиссий останутся только Избирательная комиссия Свердловской области и ТИКи – территориальные избиркомы, границы которых в Екатеринбурге совпадают с границами административных районов.
Ещё одним новшеством этих выборов стала отмена института членов комиссии с правом совещательного голоса, которые, как правило, выполняли функции наблюдателей. Член избирательной комиссии Екатеринбурга с правом совещательного голоса Александр Грезев* уже заявил, что это значительно затрудняет наблюдение за выборами и снижает открытость избирательного процесса.
На избирательном участке в гимназии №9 в центре города в первый день «досрочки» ажиотажа не наблюдалось.
В обоих округах зарегистрированы по шесть кандидатов, все – представители партий, имеющих льготу на выдвижение («Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко»). Ни одному самовыдвиженцу зарегистрироваться на этих выборах не удалось.
Корреспондент «Вечерних ведомостей» прошёлся по нескольким УИКам в округе №2 и не заметил ажиотажа и нагона избирателей, как это было на довыборах в ноябре 2020 года. Однако читатели veved.ru сообщают, что в ряде муниципальных образовательных учреждений уже настойчиво просят проголосовать на этих довыборах, причём досрочно. Иногда при этом рекомендуют отдать голос конкретному кандидату.
Досрочное голосование продлится с 16 по 26 марта, в будние можно будет проголосовать с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 14:00. 27 марта участки будут открыты с 8:00 до 20:00.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных СМИ-иноагентов
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