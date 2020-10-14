Мэр Екатеринбурга просит депутатов пересмотреть изменения в ПЗЗ
Политика
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский попросил депутатов городской думы пересмотреть изменения в Правила землепользования и застройки. По этому вопросу градоначальник предложил провести отдельные депутатские слушания.
– Среди тем, запланированных к обсуждению, – также основные принципы формирования градостроительной политики уральской столицы, антикризисные меры в строительной сфере и ряд других вопросов, – сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что суть изменений в ПЗЗ состоит в том, что городе уплотнится застройка, отменятся правила по максимальной застройке участка в 60% и ликвидируются отступы между объектами.
Ранее комиссия гордумы по городскому хозяйству и градостроительству отказалось обсуждать данные изменения. Из-за этого Гильдия строителей Урала заявила о разрыве отношений с администрацией Екатеринбурга. Однако чиновники сообщили, что мэрия из диалога не выходит. Застройщики также написали обращение к Евгению Куйвашеву.
– Среди тем, запланированных к обсуждению, – также основные принципы формирования градостроительной политики уральской столицы, антикризисные меры в строительной сфере и ряд других вопросов, – сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что суть изменений в ПЗЗ состоит в том, что городе уплотнится застройка, отменятся правила по максимальной застройке участка в 60% и ликвидируются отступы между объектами.
Ранее комиссия гордумы по городскому хозяйству и градостроительству отказалось обсуждать данные изменения. Из-за этого Гильдия строителей Урала заявила о разрыве отношений с администрацией Екатеринбурга. Однако чиновники сообщили, что мэрия из диалога не выходит. Застройщики также написали обращение к Евгению Куйвашеву.
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