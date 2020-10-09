Мэрия Екатеринбурга ответила на претензии застройщиков, заявивших о разрыве отношений с чиновниками
Общество
Администрация Екатеринбурга ответила застройщикам, которые заявили об отзыве полномочий всех своих представителей в совещательных органах, созданных совместно с администрацией города. Официальное заявление опубликовано в Тelegram-канале мэрии.
"Администрация из диалога не выходит, в любом случае будет взаимодействовать и продолжать переговоры со всеми представителями строительной отрасли и в первую очередь руководствуется комфортом и интересами горожан. Союз промышленников и предпринимателей и Гильдия строителей - не единственные организации в сфере строительства", - говорится в заявлении.
Напомним, что Гильдия строителей заявила о разрыве отношений с городской администрацией в пятницу, 9 октября. Застройщики пожаловались на то, что администрация ухудшает условия для предпринимательской деятельности в сфере капитального строительства, необоснованно затягивает сроки рассмотрения документов и создает для бизнеса дополнительные административные барьеры.
"Администрация из диалога не выходит, в любом случае будет взаимодействовать и продолжать переговоры со всеми представителями строительной отрасли и в первую очередь руководствуется комфортом и интересами горожан. Союз промышленников и предпринимателей и Гильдия строителей - не единственные организации в сфере строительства", - говорится в заявлении.
Напомним, что Гильдия строителей заявила о разрыве отношений с городской администрацией в пятницу, 9 октября. Застройщики пожаловались на то, что администрация ухудшает условия для предпринимательской деятельности в сфере капитального строительства, необоснованно затягивает сроки рассмотрения документов и создает для бизнеса дополнительные административные барьеры.
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