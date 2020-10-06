Застройщики Екатеринбурга разрывают отношения с мэрией

16.02 Пятница, 9 октября 2020
Общество
Застройщики уральской столицы разрывают отношения с городской администрацией. Об этом заявили члены Гильдии строителей Урала и строительного комитата союза промышленников и предпринимателей Свердловской области.

Как написано в заявлении строителей, обе организации отзывают полномочия всех своих представителей в постоянных и временных коллегиальных совещательных органах, созданных совместно с мэрией.

– В течение последних двух лет в городе Екатеринбурге происходит последовательное ухудшение условий предпринимательской деятельности в сфере капитального строительства. Необоснованное затягивание сроков рассмотрения документов; создание дополнительных административных барьеров; систематические попытки переложить на бизнес выполнение муниципальных функций; использование инструмента согласования архитектурно-градостроительных решений как способ давления на застройщиков. Все эти обстоятельства многократно подтверждены актами прокурорского реагирования, решениями судов и антимонопольной службы, – написано в заявлении.

Строители подчеркивают, что систематически они принимали усилия по разъяснению недопустимости сложившейся ситуации, однако, по их словам, в администрации их не услышали.

– К сожалению, мы вынуждены признать имитационный характер встречных усилий со стороны муниципалитета. За указанный период не произошло сколько-нибудь значимых улучшений, следует признать, что взаимодействие оказалось неэффективным. Мы понимаем, что при отсутствии каких-либо изменений — как в принципах взаимодействия, так и в организационной структуре — ничего не изменится», — добавлено в заявлении.

Напомним, что на последнем заседании комиссии ЕГД по городском хозяйству во вторник, 6 октября, депутаты не приняли изменения в ПЗЗ, которые составили в мэрии для помощи застройщиков. Данные правила разрешали точечную застройку и предполагали увеличение плотности застройки в Екатеринбурге.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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