Застройщики Екатеринбурга обратились к Евгению Куйвашеву
Политика
Гильдия строителей Урала попросила губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вмешаться в конфликт застройщиков и администрации Екатеринбурга. Об этом пишет «Коммерсант-Урал».
Исполнительный директор АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников отметил, что причиной споров стала новая редакция правил землепользования и застройки.
– Мы обратились в адрес главы региона с просьбой принять делегацию застройщиков, чтобы обсудить меры, необходимые для исполнения нацпроектов. Сложившаяся ситуация негативно влияет на достижение показателей, – сообщил Трапезников.
Суть изменений в ПЗЗ состоит в том, что в городе будет уплотняться застройка, отменятся правила по максимальной застройке участка в 60% (остальные 40% отдаются под благоустройство) и ликвидируются отступы в три метра между объектами.
6 октября комиссия гордумы по городскому хозяйству и градостроительству отказалось обсуждать изменения в ПЗЗ. В ответ на это Гильдия строителей Урала решила разорвать отношения с администрацией Екатеринбурга. Чиновники заявили, что мэрия из диалога не выходит.
Исполнительный директор АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников отметил, что причиной споров стала новая редакция правил землепользования и застройки.
– Мы обратились в адрес главы региона с просьбой принять делегацию застройщиков, чтобы обсудить меры, необходимые для исполнения нацпроектов. Сложившаяся ситуация негативно влияет на достижение показателей, – сообщил Трапезников.
Суть изменений в ПЗЗ состоит в том, что в городе будет уплотняться застройка, отменятся правила по максимальной застройке участка в 60% (остальные 40% отдаются под благоустройство) и ликвидируются отступы в три метра между объектами.
6 октября комиссия гордумы по городскому хозяйству и градостроительству отказалось обсуждать изменения в ПЗЗ. В ответ на это Гильдия строителей Урала решила разорвать отношения с администрацией Екатеринбурга. Чиновники заявили, что мэрия из диалога не выходит.
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