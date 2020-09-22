В Свердловской области ищут несовершеннолетнюю девушку

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области разыскивают несовершеннолетнюю Лискову Алину Сергеевну, об этом сообщили в МО МВД России «Ирбитский». Девушка ушла из дома ещё 17 сентября и до сих пор не вернулась.Отмечается, что она стоит на учете в ОДН за бродяжничество. Рост девушки около 155 сантиметров. Она среднего телосложения со светлыми крашенными волосами. На среднем пальце правой кисти у Лисковой татуировка «НЕ…», на предплечье левой руки татуировка «Сука Любовь…», на левой груди татуировка в виде сердца, на запястьях обоих рук есть шрамы от порезов.В день ухода девушка была одета в болоньевую голубую куртку, черные штаны, розовую кофту и черные кроссовки.Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Алины, просят сообщать её по номеру +7 (34355) 6-25-27.