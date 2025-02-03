Сразу две выставки к 100-летию Даррелла работают в Белинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В январе этого года исполнилось ровно 100 лет со дня известного зоолога и прекрасного английского писателя Джеральда Даррелла. В Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского можно увидеть сразу две выставки, посвящённые юбиляру.Одна из выставок функционирует на 5 этаже пристроя библиотеки, в Центре депозитарного хранения документов. Она называется «Мой Даррелл» и будет доступна до конца месяца. Основные экспонаты выставки — различные издания книг писателя-зоолога. Помимо этого, на выставке можно увидеть фотографии с животными и почерпнуть информацию о деятельности Даррелла.Вторая выставка работает в том же здании, но этажом ниже, в Отделе литературы на иностранных языках. Её название позаимствовано у одной из самых известных книг Джеральда Даррелла — «Моя семья и другие звери». В этой книге он с большим чувством юмора и теплом вспоминал о своей родне и о том, как они воспринимали его страстное увлечение животными. На выставке можно увидеть книги для детей и взрослых на английском, китайском и французском языках. В первую очередь — пера Джеральда Даррелла, но только ими экспозиция не ограничивается, а включает книги и других авторов. Эта выставка продлится до 22 марта.Вход на обе выставки свободный.Для справки, Джеральд Даррелл — британский натуралист, зоолог, писатель и основатель Джерсийского зоопарка. Он известен своими книгами о природе и животных, где сочетаются юмор и научные наблюдения. Даррелл посвятил жизнь сохранению редких видов и основал Фонд охраны дикой природы, который продолжает его работу. Его труды вдохновили множество людей на изучение и защиту природы. Даррелл считается одним из пионеров в области охраны окружающей среды и популяризации зоологии.