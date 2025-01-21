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Попрощаться с домиками на берегу Исети приглашают екатеринбуржцев в воскресенье
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
«Прощальной экскурсией» можно назвать воскресную прогулку с Евгением Бурденковым на берег Исети. Известный екатеринбургский экскурсовод покажет присоединившимся домики, которые уже приговорены под снос.
На самом деле экскурсия называется «А у реки». Она начнётся в воскресный полдень и пройдёт на берегу уральской реки, в микрорайоне за улицей Челюскинцев. Здесь уже запланирована новая застройка, ради которой старые дома, построенные сразу после Великой Отечественной войны, будут уничтожены. В них жили и трудились рабочие Свердловской железной дороги, Приборостроительного завода, завода № 50, предприятия «Уралкабель» и строительной компании «Уралэнергострой». Уютные шлакоблочные и крупнопанельные дома на берегу реки Исеть создают уникальную атмосферу, которой скоро не станет.
По пути Евгений Бурденков обещает рассказать экскурсантам историю старейшего медгородка, построенного ещё до революции, и «Исетского тюремного замка» — одного из самых ранних сооружений Екатеринбурга, частично сохранившегося до наших дней.
Приобрести билеты на воскресную прогулку по берегу Исети можно онлайн.
На самом деле экскурсия называется «А у реки». Она начнётся в воскресный полдень и пройдёт на берегу уральской реки, в микрорайоне за улицей Челюскинцев. Здесь уже запланирована новая застройка, ради которой старые дома, построенные сразу после Великой Отечественной войны, будут уничтожены. В них жили и трудились рабочие Свердловской железной дороги, Приборостроительного завода, завода № 50, предприятия «Уралкабель» и строительной компании «Уралэнергострой». Уютные шлакоблочные и крупнопанельные дома на берегу реки Исеть создают уникальную атмосферу, которой скоро не станет.
По пути Евгений Бурденков обещает рассказать экскурсантам историю старейшего медгородка, построенного ещё до революции, и «Исетского тюремного замка» — одного из самых ранних сооружений Екатеринбурга, частично сохранившегося до наших дней.
Приобрести билеты на воскресную прогулку по берегу Исети можно онлайн.
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