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Глава СК запросил доклад по делу о массовом отравлении выпускников вуза в кафе Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК затребовал доклад по делу о массовом отравлении студентов одного из вузов Екатеринбурга в местном кафе, где молодые люди отмечали получение диплома.
Напомним, 12 человек были госпитализированы после банкета в кафе «Версаль». Инфекция подтвердилась у 21 выпускника. Также сообщалось, что сальмонеллез нашли у одного из сотрудников пищеблока (ООО «Ричмонд Рест»), в котором готовили блюда для обслуживания банкета. После этого деятельность организации была прекращена, а помещение опечатано.
По факту произошедшего СК было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Глава СК просить отчитаться перед ним о том, как продвигается расследование и что уже удалось установить.
Напомним, 12 человек были госпитализированы после банкета в кафе «Версаль». Инфекция подтвердилась у 21 выпускника. Также сообщалось, что сальмонеллез нашли у одного из сотрудников пищеблока (ООО «Ричмонд Рест»), в котором готовили блюда для обслуживания банкета. После этого деятельность организации была прекращена, а помещение опечатано.
По факту произошедшего СК было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Глава СК просить отчитаться перед ним о том, как продвигается расследование и что уже удалось установить.
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