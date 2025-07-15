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После отравления выпускников вуза в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После сообщения об отравлении выпускников одного из вузов Екатеринбурга, отмечавших окончание учёбы в местном кафе, СК возбудил уголовное дело.
Ранее министерство здравоохранения региона сообщило о госпитализации 12 человек после посещения кафе «Версаль». До этого в СМИ появилось информация, что в этом заведении отмечали выпускной 80 человек.
«По данному сообщению, следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга в целях тщательного выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил»,
– рассказали в СУ СКР о Свердловской области.
Ранее министерство здравоохранения региона сообщило о госпитализации 12 человек после посещения кафе «Версаль». До этого в СМИ появилось информация, что в этом заведении отмечали выпускной 80 человек.
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