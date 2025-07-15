После отравления выпускников вуза в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело

рассказали в СУ СКР о Свердловской области.

«По данному сообщению, следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга в целях тщательного выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил»,