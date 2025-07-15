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После отравления выпускников вуза в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело

13.13 Вторник, 15 июля 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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После сообщения об отравлении выпускников одного из вузов Екатеринбурга, отмечавших окончание учёбы в местном кафе, СК возбудил уголовное дело.

«По данному сообщению, следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга в целях тщательного выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил»,

рассказали в СУ СКР о Свердловской области.


Ранее министерство здравоохранения региона сообщило о госпитализации 12 человек после посещения кафе «Версаль». До этого в СМИ появилось информация, что в этом заведении отмечали выпускной 80 человек.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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После увеличения числа отравившихся в «Баден-Баден Уктус» СК возбудил уголовное дело

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14:00 Роспотребнадзор сообщил о 21 случае отправления после празднования выпускного в Екатеринбурге
13:34 Актриса из Екатеринбурга назвала режиссера Ашота Кещяна машиной и оценила работу с Кологривым
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12:54 Мать избивших одноклассницу братьев-школьников будут судить в Нижнем Тагиле
11:57 На шесть гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:23 12 человек госпитализировали после посещения кафе «Версаль» в Екатеринбурге
11:18 За расправу над собаками родственницы будут судить брата и сестру из Байкалвоского района
11:02 166 школьников освоили профессию в Екатеринбурге
10:04 Отец из Новоуральска под угрозой уголовной ответственности погасил «миллионный» долг по алиментам
09:54 Верхотурскую администрацию обязали расселить аварийный дом до декабря 2025 года
21:15 Облпрокуратура выявила сотни нарушений трудовых прав свердловских педагогов
20:40 За драку охранника с покупателем расплатится екатеринбургский магазин
19:59 Почти семью сотнями свердловчан пополнилась область за прошлую неделю
19:31 В Заречном раскрыто убийство 14-летней давности
19:09 Жители Дружинино записали обращение к Денису Паслеру против полигона промышленных отходов
19:07 Киносатиру на сошедший с ума мир покажут в Саду Нурова
18:38 Свердловские пожарные за два выходных потушили 40 пожаров и спасли 9 человек
17:56 Второго за год экс-сотрудника свердловского ГУФСИН осудили за разглашение гостайны
17:15 В Свердловской области на 4% снизилось количество случаев незаконных рубок леса
16:47 Главе СК доложат о ситуации с отравлением сотрудников «Баден-Бадена» в Екатеринбурге
16:02 МЧС остановило работу деревообрабатывающего предприятия в Невьянском районе
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