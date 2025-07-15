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Роспотребнадзор сообщил о 21 случае отправления после празднования выпускного в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское управление Роспотребнадзора сообщает, что кишечную инфекцию выявили у 21 выпускника одного из екатеринбургских вузов, которые отмечали получение диплома в кафе «Версаль».
Ранее сообщалось о 12 госпитализированных.
Там также рассказали, что представители ведомства уже обследовали пищеблок (ООО «Ричмонд Рест»), в котором готовили блюда для банкета, взяли пробы для исследований и проверили персонал – бактерию нашли у одного из сотрудников.
Кроме этого, специалистами Роспотребнадзора был выявлен ряд нарушений:
– несоблюдение проточность технологических процессов;
– отсутствие маркировки на оборудовании;
– несоблюдение условий хранения продуктов;
– отсутствие производственного контроля;
– не были предоставлены медкнижки и привычные сертификаты сотрудников.
Помещение пищеблока опечатали.
Напомним, после массового отравления было возбуждено уголовное дело. Расследование на контроль взяла прокуратура.
«В настоящее время лабораторно диагноз сальмонеллез подтвержден у 7 человек»,
– сказали в управлении.
– сказали в управлении.
Ранее сообщалось о 12 госпитализированных.
Там также рассказали, что представители ведомства уже обследовали пищеблок (ООО «Ричмонд Рест»), в котором готовили блюда для банкета, взяли пробы для исследований и проверили персонал – бактерию нашли у одного из сотрудников.
Кроме этого, специалистами Роспотребнадзора был выявлен ряд нарушений:
– несоблюдение проточность технологических процессов;
– отсутствие маркировки на оборудовании;
– несоблюдение условий хранения продуктов;
– отсутствие производственного контроля;
– не были предоставлены медкнижки и привычные сертификаты сотрудников.
Помещение пищеблока опечатали.
Напомним, после массового отравления было возбуждено уголовное дело. Расследование на контроль взяла прокуратура.
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