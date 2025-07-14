12 человек госпитализировали после посещения кафе «Версаль» в Екатеринбурге





– говорится в сообщении ведомства. «Они были госпитализированы в инфекционное отделение в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтверждён сальмонеллёз. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, получают необходимое лечение по показаниям, состояние пациентов удовлетворительное»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Городскую клиническую больницу №40 Екатеринбурга госпитализировали 12 человек. В министерстве здравоохранения Свердловской области сообщают, что все они ранее посещали екатеринбургское кафе «Версаль».В Минздраве также добавили, что ситуация находится на контроле заместителя губернатора – министра здравоохранения области Татьяны Савиновой.Ранее в СМИ появилась информация об отравлении выпускников Уральского государственного юридического университета. Они отмечали выпускной в кафе «Версаль». В СМИ пишут, что отравились около 80 человек.