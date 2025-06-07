Фигурантам «дела URA.ru» просят смягчить меры пресечения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступили апелляционные жалобы на избранную меру пресечения в отношении редактора издания URA.ru Дениса Аллаярова и бывшего сотрудника полиции Андрея Карпова. Ранее, 6 июня, по решению суда Аллаяров был заключён под стражу до 4 августа 2025 года включительно.Журналист обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации — «дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Следствие полагает, что Аллаяров передал денежные средства Карпову в обмен на получение служебной информации. Андрей Карпов, по версии следствия, получал от журналиста вознаграждение за доступ к материалам, не предназначенным для публичного использования. Постановление суда о мере пресечения в отношении бывшего полицейского также было обжаловано.Защитники обоих фигурантов настаивают на избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В апелляционных жалобах адвокаты указывают на отсутствие оснований для содержания под стражей, а также на профессиональную деятельность журналиста и отсутствие риска давления на свидетелей или уничтожения доказательств.Апелляционные жалобы будут рассмотрены в Свердловском областном суде. Сроки слушания пока не назначены. Судебная практика по аналогичным делам предполагает возможность смягчения меры пресечения при наличии достаточных обоснований со стороны защиты.Ситуация с «наездом» на издание, обысками в редакции «с кувалдой наперевес» и арестом главреда вызвала широкий общественный резонанс, в том числе среди журналистского сообщества, представители которого выступают за объективность и прозрачность расследования. Между тем, следствие продолжает сбор доказательств и допрос свидетелей.