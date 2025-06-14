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Росприроднадзор сообщил о нарушениях на мусорном полигоне «Северный» под Екатеринбургом
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
После пожара на полигоне твёрдых коммунальных отходов «Северный», который находится под Екатеринбургом, Росприроднадзор провел проверку и нашёл нарушения.
Напомним, пожар вспыхнул 2 июня. Его площадь составила 1500 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось 4 июня.
Как сообщили телеграм-канале надзорного органа, в ходе внеплановой проверки было установлено, что полигон эксплуатируется с отклонениями от проектной документации, регламент по обращению с отходами не соблюдается.
Кроме этого, представителями ведомства зафиксировали тление отходов и выбросы загрязняющих веществ в воздух.
В связи с этим было выдано предписание об устранении нарушений, а также возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении организации и должностных лиц.
Напомним, пожар вспыхнул 2 июня. Его площадь составила 1500 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось 4 июня.
Как сообщили телеграм-канале надзорного органа, в ходе внеплановой проверки было установлено, что полигон эксплуатируется с отклонениями от проектной документации, регламент по обращению с отходами не соблюдается.
Кроме этого, представителями ведомства зафиксировали тление отходов и выбросы загрязняющих веществ в воздух.
В связи с этим было выдано предписание об устранении нарушений, а также возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении организации и должностных лиц.
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