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Росприроднадзор сообщил о нарушениях на мусорном полигоне «Северный» под Екатеринбургом

09.39 Понедельник, 23 июня 2025
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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После пожара на полигоне твёрдых коммунальных отходов «Северный», который находится под Екатеринбургом, Росприроднадзор провел проверку и нашёл нарушения.

Напомним, пожар вспыхнул 2 июня. Его площадь составила 1500 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось 4 июня.

Как сообщили телеграм-канале надзорного органа, в ходе внеплановой проверки было установлено, что полигон эксплуатируется с отклонениями от проектной документации, регламент по обращению с отходами не соблюдается.

Кроме этого, представителями ведомства зафиксировали тление отходов и выбросы загрязняющих веществ в воздух.

В связи с этим было выдано предписание об устранении нарушений, а также возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении организации и должностных лиц.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:24 СМИ сообщают о смерти одного из пострадавших при взрыве газа в Серове
11:09 Прокуратура утвердила обвинение по делу о стрельбе у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге
10:31 Лишившуюся руки сотрудницу завода в Краснотурьинске сделали виноватой в ЧП
09:39 Росприроднадзор сообщил о нарушениях на мусорном полигоне «Северный» под Екатеринбургом
09:15 Жители Первоуральска пожаловались на «чёрную-чёрную воду» из кранов
08:54 Об обстоятельствах взрыва газа в Серове доложат главе СК
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18:41 В Свердловской области восьмилетнего мальчика укусила змея во дворе дома
18:09 Трое новых претендентов на пост губернатора Свердловской области подали документы в избирком
17:38 В Екатеринбурге закроют движение на улицах Малышева и Студенческой с 8 июля
16:59 СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме Серова
16:29 Новые подробности о взрыве в Серове: один пострадавший с 63% ожогов, повреждена 21 квартира
15:11 Школьница из Верхней Пышмы представит экологический проект на выставке в Абу-Даби
14:43 В Серове произошёл взрыв газа в жилом доме: эвакуированы 240 человек, пострадали пятеро
13:36 В Красноуфимске мужчина подозревается в убийстве кошки — видео попало в соцсети
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16:43 Чёрная икра к празднику: в Кольцово задержали пассажира с деликатесом в четыре раза больше нормы
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