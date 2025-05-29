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Под Екатеринбургом вспыхнул мусорный полигон
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На полигоне твердых бытовых отходов «Северный», который находится под Екатеринбургом, вспыхнул крупны пожар.
Е1.ru, ссылаясь на главное управление МЧС по Свердловской области, пишет, что о пожаре стало известно 14.42. Площадь возгорания, по предварительным оценкам, порядка 600 квадратных метров. Спасатели успокаивают, что угрозы распространения огня на другие объекты нет.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проверит состояние воздуха в районе жилой застройки, которая находится к полигону ближе всего.
Пока результаты исследования качества воздуха неизвестны, специалисты рекомендуют избегать нахождения на открытом воздухе, на улице использовать маски и респираторы.
Е1.ru, ссылаясь на главное управление МЧС по Свердловской области, пишет, что о пожаре стало известно 14.42. Площадь возгорания, по предварительным оценкам, порядка 600 квадратных метров. Спасатели успокаивают, что угрозы распространения огня на другие объекты нет.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проверит состояние воздуха в районе жилой застройки, которая находится к полигону ближе всего.
Пока результаты исследования качества воздуха неизвестны, специалисты рекомендуют избегать нахождения на открытом воздухе, на улице использовать маски и респираторы.
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