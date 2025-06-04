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МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на полигоне ТБО в Верхней Пышме
Фото: МЧС по Свердловской области
На третий день борьбы с пожаром на территории полигона твёрдых бытовых отходов в Верхней Пышме, огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Об этом сегодня вечером сообщает МЧС России по Свердловской области.
Согласно сообщению, полная ликвидация открытого огня на полигоне ТБО произошла сегодня, 4 июня, в 18.07. Но свалка ещё дымит, и битва с пожаром продолжается. На текущий момент проводится проливка отдельных тлеющих участков. По оценкам специалистов, возгорание сохраняется на площади около 150 квадратных метров. К тушению были привлечены 26 специалистов и 17 единиц техники. Все службы работают в усиленном режиме до полной ликвидации пожара и его последствий.
По информации оперативного штаба, угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры за все три дня пожара на полигоне ТБО не возникало.
Согласно сообщению, полная ликвидация открытого огня на полигоне ТБО произошла сегодня, 4 июня, в 18.07. Но свалка ещё дымит, и битва с пожаром продолжается. На текущий момент проводится проливка отдельных тлеющих участков. По оценкам специалистов, возгорание сохраняется на площади около 150 квадратных метров. К тушению были привлечены 26 специалистов и 17 единиц техники. Все службы работают в усиленном режиме до полной ликвидации пожара и его последствий.
По информации оперативного штаба, угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры за все три дня пожара на полигоне ТБО не возникало.
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