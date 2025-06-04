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МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на полигоне ТБО в Верхней Пышме

20.01 Среда, 4 июня 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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На третий день борьбы с пожаром на территории полигона твёрдых бытовых отходов в Верхней Пышме, огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Об этом сегодня вечером сообщает МЧС России по Свердловской области.

Согласно сообщению, полная ликвидация открытого огня на полигоне ТБО произошла сегодня, 4 июня, в 18.07. Но свалка ещё дымит, и битва с пожаром продолжается. На текущий момент проводится проливка отдельных тлеющих участков. По оценкам специалистов, возгорание сохраняется на площади около 150 квадратных метров. К тушению были привлечены 26 специалистов и 17 единиц техники. Все службы работают в усиленном режиме до полной ликвидации пожара и его последствий.

По информации оперативного штаба, угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры за все три дня пожара на полигоне ТБО не возникало.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:39 Вахтовика из Белоярского района осудили за смертельную драку в баре Краснотурьинска
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17:36 Глава СК поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Среднеуральске
17:12 В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Комсомольскую
17:03 Из-за просрочки и нарушения технологии готовки в Карпинске приостановили работу кафе «Шашлычок»
16:43 Экомониторинг в Свердловской области хотят проводить с помощью ИИ
16:32 Дело раздавившего двух человек на качканарском карьере водителя самосвала передали в суд
15:32 Выступающая против строительства мусорного полигона жительница Сысертского района поговорила с Омбудсменом Мерзляковой
15:04 Свердловский Минздрав опроверг сообщения о ликвидации сети аптек
13:57 МЧС продолжает бороться с тлением на мусорном полигоне под Екатеринбургом
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11:49 Площадь действующих лесных пожаров в Свердловской области достигла 140 гектаров
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09:30 Свидетель по громкому делу об убийстве обратился в СК с заявлением о том, что его вынуждали дать ложные показания
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