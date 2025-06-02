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Пожар на полигоне ТБО «Северный» оказался вдвое больше изначально объявленного
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Как сообщалось ранее, сегодня днём, 2 июня, в городском округе Верхняя Пышма произошло возгорание на крупнейшем в регионе полигоне твердых бытовых отходов «Северный», который находится в ведении регионального оператора АО «Спецавтобаза». Вот только, как выяснилось, огонь охватил как минимум вдвое большую площадь, чем сообщалось изначально.
По предварительным данным, огонь охватил около 600 квадратных метров мусорного полигона. По данным, озвученным МЧС во второй половине дня, мусор горит в нескольких разрозненных очагах, а общая площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров.
На месте работает группировка сил МЧС России: задействованы 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Кроме того, в тушении участвуют 5 бульдозеров, предоставленных собственником объекта. Очаги пожара засыпаются грунтом — это необходимо, чтобы перекрыть доступ кислорода и предотвратить дальнейшее горение. Тушение осложняется жаркой погодой, порывами ветра и глубинным залеганием очагов.
Как и говорилось ранее, угрозы распространения огня на жилую застройку и объекты инфраструктуры нет. Однако из-за задымления и возможного ухудшения экологической обстановки Роспотребнадзор настоятельно рекомендует жителям Верхней Пышмы временно отказаться от прогулок на улице, по возможности не открывать окна, использовать защитные маски, а также промывать слизистые оболочки глаз, носа и горла после контакта с воздухом.
В ближайшее время специалисты Роспотребнадзора проведут замеры качества атмосферного воздуха в зоне жилой застройки, чтобы оценить возможное влияние пожара на здоровье населения.
По предварительным данным, огонь охватил около 600 квадратных метров мусорного полигона. По данным, озвученным МЧС во второй половине дня, мусор горит в нескольких разрозненных очагах, а общая площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров.
На месте работает группировка сил МЧС России: задействованы 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Кроме того, в тушении участвуют 5 бульдозеров, предоставленных собственником объекта. Очаги пожара засыпаются грунтом — это необходимо, чтобы перекрыть доступ кислорода и предотвратить дальнейшее горение. Тушение осложняется жаркой погодой, порывами ветра и глубинным залеганием очагов.
Как и говорилось ранее, угрозы распространения огня на жилую застройку и объекты инфраструктуры нет. Однако из-за задымления и возможного ухудшения экологической обстановки Роспотребнадзор настоятельно рекомендует жителям Верхней Пышмы временно отказаться от прогулок на улице, по возможности не открывать окна, использовать защитные маски, а также промывать слизистые оболочки глаз, носа и горла после контакта с воздухом.
В ближайшее время специалисты Роспотребнадзора проведут замеры качества атмосферного воздуха в зоне жилой застройки, чтобы оценить возможное влияние пожара на здоровье населения.
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