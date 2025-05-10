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Поставщику питания екатеринбургской школы №178, где отравились дети, разрешили вернуться к работе
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Суд разрешил вернуться к работе ООО «Глобусресурс» – поставщику питания екатеринбургской школы №178, где произошло массовое отравление среди учащихся.
Напомним, после массового отравления среди учеников школы Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность пищеблока поставщика на 85 суток. Поводом стали обнаруженные нарушения на производстве. О нарушениях также сообщал Россельхознадзор.
«Сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство ООО "Глобусресурс" о досрочном прекращении административного приостановления деятельности пищеблока школы. Суд изучил представленные документы и пришел к выводу, что юрлицо в полном объеме устранило все ранее выявленные нарушения»,
– сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, после массового отравления среди учеников школы Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность пищеблока поставщика на 85 суток. Поводом стали обнаруженные нарушения на производстве. О нарушениях также сообщал Россельхознадзор.
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