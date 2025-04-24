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На 85 суток суд приостановил работу поставщика питания екатеринбургской школы №178
Фото: Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга
После отравления учеников 178-й екатеринбургской школы суд приостановил деятельности поставщика питания на 85 суток.
Решение о приостановке деятельности ООО «Глобусресурс» приняла судья Орджоникидзевского районного суда Анна Иванова в рамках рассмотрения дела по статье 6.6. КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). О нарушениях в работе пищеблока рассказывали в свердловском управлении Роспотребнадзора.
Заседание прошло в закрытом режиме – об этом ходатайствовал Роспотребнадзор, поэтому какие именно нарушения ведомство нашло на производстве, при журналистах не озвучили, сообщило It's My City.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, на предприятии работали два человека с РНК норовируса второго типа, а также студенты-практиканты без медкнижек.
Напомним, после массового отравления среди учеников школы было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Решение о приостановке деятельности ООО «Глобусресурс» приняла судья Орджоникидзевского районного суда Анна Иванова в рамках рассмотрения дела по статье 6.6. КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). О нарушениях в работе пищеблока рассказывали в свердловском управлении Роспотребнадзора.
Заседание прошло в закрытом режиме – об этом ходатайствовал Роспотребнадзор, поэтому какие именно нарушения ведомство нашло на производстве, при журналистах не озвучили, сообщило It's My City.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, на предприятии работали два человека с РНК норовируса второго типа, а также студенты-практиканты без медкнижек.
Напомним, после массового отравления среди учеников школы было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
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Для главы СК сделают доклад о массовом отравлении среди учеников екатеринбургской школы №178
24 апреля 2025
24 апреля 2025