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Для борьбы с пожарами в свердловских лесах в 2025 году подготовили свыше 420 единиц техники
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральская авиабаза сообщила о готовности защищать Свердловскую область от природных пожаров. В распоряжении огнеборцев свыше 420 единиц техники и 2,8 тысячи специального оборудования.
По словам монстра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, на эти цели было выделено более 170 миллионов рублей.
Напомним, в прошлом году сотрудники алапаевского отделения «Авиалесоохраны» жаловались на условия труда и проблемы со спецодеждой. Тогда директор уральской авиабазы опровергал все обвинения. Также ситуацию комментировал глава свердловского Минприроды.
По словам монстра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, на эти цели было выделено более 170 миллионов рублей.
«Для борьбы с возгораниями в преддверии пожароопасного сезона 2025 года мы дополнительно оснастили сотрудников Уральской авиабазы качественной спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и экипировкой, соответствующей самым строгим стандартам безопасности. Это не просто расходы на оборудование – это инвестиции в жизнь и здоровье наших лесных пожарных, которые при необходимости будут беречь жизни и здоровье свердловчан»,
– заявил Денис Мамонтов.
Напомним, в прошлом году сотрудники алапаевского отделения «Авиалесоохраны» жаловались на условия труда и проблемы со спецодеждой. Тогда директор уральской авиабазы опровергал все обвинения. Также ситуацию комментировал глава свердловского Минприроды.
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