Для борьбы с пожарами в свердловских лесах в 2025 году подготовили свыше 420 единиц техники

«Для борьбы с возгораниями в преддверии пожароопасного сезона 2025 года мы дополнительно оснастили сотрудников Уральской авиабазы качественной спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и экипировкой, соответствующей самым строгим стандартам безопасности. Это не просто расходы на оборудование – это инвестиции в жизнь и здоровье наших лесных пожарных, которые при необходимости будут беречь жизни и здоровье свердловчан»,