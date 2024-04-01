Сотрудники алапаевского отделения Авиалесоохраны отказались работать из-за плохих условий труда

– сказал один из работников.

«Выезжаем на пожары – всё покупаем за свой счёт. То есть этих суточных не хватает вообще. Это какие-то копейки. И ждём потом неделю, месяц, чтобы нам всё это компенсировали по чекам по каким-то там»,