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Сотрудники алапаевского отделения Авиалесоохраны отказались работать из-за плохих условий труда
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники алапаевского отделения «Авиалесоохраны» записали видеообращение к губернатору Свердловской области, в котором пожаловались на низкие зарплаты, которые ещё и задерживают, и на некачественную спецодежду и систематические задержки с выдачей средств пожаротушения.
Видеообращение опубликовали в телеграм-канале «Погоны и галстуки».
Со спецодеждой тоже проблемы. Со слов огнеборцев, её не хватает даже на сезон, в результате чего приходится покупать спецодежду за свой счёт, которая тоже быстро износилась. Сейчас у специалистов лесопожарной службы нет одежды, в которой они могли бы работать. Выдать спецодежду, с их слов, им обещали в июне.
Сотрудники «Авиалесоохраны» отказываются работать, пока им не обеспечат нормальные условия труда. Всё это происходит на фоне
Ранее свердловские чиновники отчитывались о готовности к пожароопасному сезону и укреплении материально-технической базы для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Видеообращение опубликовали в телеграм-канале «Погоны и галстуки».
«Выезжаем на пожары – всё покупаем за свой счёт. То есть этих суточных не хватает вообще. Это какие-то копейки. И ждём потом неделю, месяц, чтобы нам всё это компенсировали по чекам по каким-то там»,
– сказал один из работников.
Со спецодеждой тоже проблемы. Со слов огнеборцев, её не хватает даже на сезон, в результате чего приходится покупать спецодежду за свой счёт, которая тоже быстро износилась. Сейчас у специалистов лесопожарной службы нет одежды, в которой они могли бы работать. Выдать спецодежду, с их слов, им обещали в июне.
Сотрудники «Авиалесоохраны» отказываются работать, пока им не обеспечат нормальные условия труда. Всё это происходит на фоне
Ранее свердловские чиновники отчитывались о готовности к пожароопасному сезону и укреплении материально-технической базы для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
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